Maria Teresa Ruta censurata dalla regia durante il “TZLateShow”, un divertente spettacolo messo in piedi da Tommaso Zorzi per sconfiggere la noia e tenere duro in queste ultime settimane di reality. Ma qualcosa è andato storto e la regia ha stoppato il gioco. Ecco cosa è successo.

Maria Teresa Ruta è stata censurata dalla regia del Grande Fratello Vip. Tutto è accaduto l’altra sera durante il “TZLateShow“, un divertente spettacolo messo in piedi da Tommaso Zorzi per sconfiggere la noia e tenere duro in queste ultime settimane di reality. Lo show caratterizzato da giochi, interviste, performance canore, ad un certo punto è stato interrotto dalla produzione per un motivo ben preciso. Durante il simpatico siparietto, infatti, Maria Teresa ha interpretato il ruolo di una sessuologa ed ha sollevato un argomento “tabù” che la regia ha preferito censurare.

“Chi di voi ha avuto più orgasmi?” Questa è stata la frase che ha dato il via al gioco della sessuologa interpretato da Maria Teresa, con lo scopo di analizzare le differenti esperienze del mondo maschile e femminile. Così senza filtri, complice anche l’orario inoltrato, Zorzi ha chiesto alla Ruta: “Come si arriva all’orgasmo se sei una donna? Quali sono i trucchi del mestiere?”.

E la risposta di Maria Teresa è stata chiara: “C’è una profonda differenza tra l’uomo e la donna. L’uomo tende a quantificare i rapporti sessuali, si confronta sui numeri. I maschietti poi hanno un solo orgasmo e possono provarlo persino mentre dormono, è bizzarro! Noi donne siamo molto più attrezzate, abbiamo due modi per raggiungerlo, siamo più complesse“.

La regia censura Maria Teresa Ruta

Proprio mentre stavano affrontando l’argomento in modo leggero, simpatico e divertente, la regia ha deciso di censurare la Ruta, facendo partire una musica a volume eccessivo. Ma nonostante gli impedimenti della regia, il gioco continua: “Chi di voi ha mai finto un orgasmo?” e così i produttori prendono in mano la situazione e bloccano definitivamente lo show. Tommaso e Maria Teresa vengono chiamati in confessionale e una volta tornati in salone annunciano che lo show deve finire subito. Maria Teresa, presa subito dai sensi di colpa e dallo sconforto, quasi con le lacrime agli occhi si confida con Stefania dicendo: “Mi dispiace se per colpa mia hanno interrotto lo spettacolo di Tommaso”.