Isola dei famosi, Alvin assente: Chi prenderà il suo posto

L’inviato Alvin in questa edizione de L’isola dei famosi sarà assente e a spiegarne il motivo è lo stesso conduttore televisivo

Possiamo dire che c’è grande attesa per questa edizione de L’isola dei famosi. Come già anticipato, quest’anno al timone del programma troveremo Ilary Blasi e nelle ultime ore Alvin ha dato conferma della sua assenza. L’inviato che ormai da anni accompagna i naufraghi nella loro avventura sull’isola lascerà il posto a qualcun altro.

Alvin assente a l’isola dei famosi: nuovi progetti in vista

Ad annunciare la non partenza di Alvin per l’Isola dei famosi, lo stesso conduttore televisivo sui social. Infatti, ha lasciato davvero tutti senza parole, spiegando anche il motivo della sua assenza. Alberto Bonato, questo il suo vero nome, ha ammesso con sincerità di avere altri progetti in vista, decidendo di dedicarsi solo a quelli.

Secondo alcune indiscrezioni, il presentatore dovrebbe tornare al timone di Bring The Noise, visto che il post con cui ha annunciato l’addio al reality riporta l’hashtag #bringthenoise. Ovviamente, gli amanti dell’isola si chiedono chi prenderà il suo posto e dal web sono spuntati già i primi nomi, tra quelli quello di Giulio Berruti e Aurora Ramazzotti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALVIN (@bravoalvin)

I possibili sostituti

Nelle ultime ore, sembra che la produzione de L’isola dei famosi abbia contatto Giulio Berruti per offrirgli il ruolo di inviato. Infatti, nei giorni scorsi il compagno dell’Onorevole Boschi ha spiegato che proprio la produzione gli avrebbe proposto tale ruolo. Purtroppo, anche l’attore si è detto già impegnato proprio sul set e ha dovuto rifiutare.

Un altro nome che sta molto incuriosendo è quello di Aurora Ramazzotti. La figlia di Michelle è molto amata dal pubblico e grazie a qualche presenza televisiva ha avuto modo di mostrare a tutti la sua bravura e la propria simpatia. Infatti, oltre ad essere giovane è anche una ragazza molto spigliata e decisa.

Da ieri, però, sembra che anche il nome di Tommaso Zorzi, starebbe incuriosendo. L’influencer attualmente concorrente del Grande Fratello Vip, potrebbe iniziare una nuova avventura sull’isola e magari farsi conoscere sotto altre vesti. Per ora, precisiamo si tratta solo di rumors e nulla è ancora ufficiale.