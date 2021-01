Taylor Mega, il vestito è microscopico: “Un minuto di raccoglimento per le altre”

Taylor Mega ha fatto impazzire i follower con un vestito cortissimo che non ha coperto tutte le sue curve. Foto non per deboli di cuore

La web influencer ha pubblicato una foto su Instagram che è stata definita irresistibile dai suoi follower. Uno scatto che ha evidenziato le sue qualità fisiche che non passano mai inosservate, e che scatenano tantissime reazioni da parte di chi le nota. Di sicuro c’è la stragrande maggioranza del pubblico che rimane a bocca aperta davanti alla sua perfezione fisica e alle sue curve bollenti che fanno puntualmente il giro del web. Poi c’è una minoranza che invece critica questo suo atteggiamento ritenuto troppo spinto, e che da fastidio. Insomma, siamo alla solita storia che riguarda i personaggi pubblici, che vengono amati ed odiati proprio perché famosi. Ma per la web influencer friulana possiamo dire che i commenti positivi superano di gran lunga quelli negativi, e che la sua popolarità ha raggiunto da tempo vette inarrivabili.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ♛ Taylor MEGA ♛ (@taylor_mega)

Taylor Mega protagonista del web grazie ad uno scatto che ha lasciato davvero poco spazio all’immaginazione. Il vestitino bianco ha lasciato scoperte alcune parti del corpo che hanno scatenato i follower. Impossibile non rimanere indifferenti davanti al post che anche stavolta ha esaltato i suoi ammiratori. Che si sono fiondati sotto alla foto con una pioggia di like e commenti che hanno esaltato il suo personaggio. Come detto ci sono state piccole critiche per lei da parte di chi non condivide il suo modo di agire, ma la gran parte dei follower non ha potuto che fare i complimenti ad una delle web influencer più seguite su Instagram. Tanti anche i commenti ironici per lei, a sottolineare la sua superiorità rispetto a tante colleghe che non reggerebbero il confronto in quanto a bellezza e sensualità. “Un minuto di raccoglimento per le altre” ha scritto un follower per sottolineare la superiorità della bellezza friulana che proprio non vuole smettere di stupire. Post che abbiamo pubblicato sotto per darvi la possibilità di esprimere un commento.