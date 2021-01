L’imprenditore Alessandro Benetton e la campionessa di sci Deborah Compagnoni sarebbero pronti al divorzio. Ecco tutte le indiscrezioni sulla fine del loro matrimonio.

Amore al capolinea tra l’imprenditore Alessandro Benetton, 56 anni, e la campionessa di sci Deborah Compagnoni, 51. L’indiscrezione sulla fine del loro matrimonio è stata data nelle scorse ore dal sito Dagospia. Secondo il fondatore Roberto D’Agostino, la sciatrice e il l’imprenditore si sarebbero detti addio dopo 13 anni di matrimonio e 23 di relazione. Dalla loro lunga storia d’amore sono nati 3 figli, Agnese, Tobias e Luce. I diretti interessati non hanno ancora ne confermato ne smentito la notizia, ma secondo le fonti di Dagospia la separazione sarebbe certa. Effettivamente sbirciando i profili social di Alessandro Benetton, sempre molto attivo sui social media, si nota che nelle numerose foto postate, compare spesso con i figli mentre la moglie non è mai presente.

Alessandro Benetton e Deborah Compagnoni erano una delle coppie più belle dello show-biz, simbolo di come qualche volta gli uomini ricchi e facoltosi non scelgano solo mogli trofeo, ma donne intelligenti, sportive e indipendenti. Benetton ha sempre dichiarato di preferire la sostanza all’aspetto fisico e di aver scelto la moglie per il suo grande temperamento. La coppia, o se arrivasse la conferma ufficiale la ex coppia, è sempre stata riservatissima, vivendo privatamente tutti i momenti della vita. Dopo il ritiro dalla scena sportiva Deborah si è dedicata alla sua grande passione per la pittura, diventando un artista di tutto rispetto. Oltre ad occuparsi dei tra figli è da sempre molto attiva nel sociale con la sua associazione “Sciare per la vita”, dedicata alla lotta contro la leucemia.