Alba Parietti, nella foto da giovane un dettaglio non convince: web scatenato

Sui social sta facendo molto discutere Alba Parietti, che su Instagram è apparsa in una foto molto giovane e bionda: un dettaglio non ha convinto i numerosi fan che hanno commentato divertiti.

Bella, bionda e abbronzata: così è apparsa Alba Parietti che sui social ha deciso di condividere per la gioia di tutti i fan una foto di lei da giovane, stretta a “zia Silvia”. Un bel ricordo per Alba, ma per i numerosi followers che la seguono su Instagram lo scatto è stato fonte di tanti dubbi, che hanno portato i seguaci ad interrogarsi sulla sua veridicità e a farne dell’ironia. Ecco perché.

La fotografia con Silvia Annicchiarico sui social

Una foto insieme a Silvia Annicchiarico in occasione dell’uscita del suo libro, e sui social i fan di Alba Parietti si sono scatenati.

La showgirl infatti ha condiviso il tenero scatto nel quale è ritratta abbracciata a “zia Silvia”, come la chiama lei, per celebrare “Ma la notte…sì”, il libro della conduttrice radiofonica e speaker di RTL 102.5 che ripercorre le tappe della propria carriera sviluppatasi per 60 anni vicino a tanti volti della tv e dello spettacolo. Tra i tanti vip che la “più famosa tra i meno famosi” ha potuto conoscere c’è stata infatti anche Alba Parietti, con la quale la Annicchiarico appare in fotografia.

La foto, postata sul profilo Instagram di Alba Parietti, ha fatto molto scalpore: non solo perché in essa la showgirl appare bionda, abbronzata e con un costume che mette in evidenza le sue forme perfette (è il caso di dirlo: a questo ha già abituato i followers), ma per un dettaglio abbastanza evidente che non è passato inosservato nemmeno agli utenti più distratti. I fan di Alba hanno così fatto ironia su quell’elemento strambo nella foto, riempiendo la sezione dei commenti di frasi sospettose.

Il dettaglio insolito: la reazione dei followers

Ad “allarmare” i fan è stato proprio il grande contrasto di colore tra il volto della showgirl e il resto del corpo: quasi pallido il primo, mentre il secondo decisamente abbronzato, come tipicamente è il corpo di chi passa tanto tempo in spiaggia al sole durante una vacanza al mare.

Leggi anche -> Alba Parietti come non l’avete mai vista: su Instagram la “folle” serata

Leggi anche -> Francesco Oppini, forti critiche per la foto con Alba Parietti: “Ma lascialo vivere”

Questa discromia insolita ha mandato in palla tutti i followers: “Sembra un fotomontaggio della testa sul corpo“, ha avuto il coraggio di insinuare qualcuno per primo, e da lì è partita la cascata di commenti sull’argomento. “Qualcosa non quadra“, ha aggiunto un altro, o ancora: “È Photoshop, la bionda a sinistra l’hai tagliata e messa tu“, Ma c’è anche qualcuno che sui social l’ha difesa: “Basta, lasciatela in pace. Prendersela con una donna di 60 anni, vergognoso“, mentre in ‘soccorso’ della donna è arrivata anche un’altra utente che ha sciolto i dubbi: “Ma che fotoritocco, semplicemente in quelli anni si usava molto mettere un filo di fondotinta anche al mare, per quello risulta il volto leggermente più chiaro“.

Mistero risolto, quindi, e la Parietti è stata così scagionata dalle accuse di aver abusato eccessivamente dei programmi per i “ritocchini” virtuali.