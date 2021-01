Raffaella Fico, la scollatura non passa inosservata: “Sembri Sophia Loren”

Raffaella Fico è tornata protagonista su Instagram con una foto che ha fatto impazzire i follower che hanno azzardato un paragone importante

Dopo qualche giorno di assenza dai social, la showgirl è tornata protagonista su Instagram. Lei ed i follower si erano ‘salutati’ l’ultima volta il 31 dicembre, in occasione degli auguri di fine anno e di buon inizio 2021. Un anno che è trascorso anche per lei con ansie e paure a causa dell’emergenza Coronavirus che tiene purtroppo ancora banco anche in questo inizio anno. La showgirl napoletana si è presa qualche giorno di relax e riflessione prima di riapparire su Instagram, come sempre bella più che mai. Il suo fascino non lascia indifferenti i follower che puntualmente rimangono impietriti davanti alle foto ed ai video che pubblica sul web. Questa volta si è presentata semplicemente con un primo piano per augurare la buonasera a tutti. Ma il dettaglio che è emerso dallo scatto non è passato inosservato. Come del resto spesso le accade quando si presenta sui social.

Raffaella Fico ha ricevuto tantissimi complimenti per l’ultima foto che ha pubblicato sulla sua pagina ufficiale. Uno scatto che come detto ha messo in risalto un dettaglio che non è passato inosservato e che ha infiammato i suoi fan. Si tratta della scollatura che è apparsa in primo piano. Ma in generale è stata ancora una volta la sua estrema sensualità e bellezza che ha lasciato senza parole. Insomma, anche in questo caso i commenti ed i complimenti per lei si sono sprecati. Uno in particolare ha stupito più di tutti gli altri: “Sei bella come Sophia Loren” ha scritto un follower. Un paragone scomodo ed impegnativo, ma che esprime tutto l’amore che i fan hanno nei suoi confronti. L’ex di Mario Balotelli ha incassato con piacere il complimento forse esagerato, ma di sicuro meritato per il suo aspetto fisico che riesce ancora oggi a far innamorare migliaia di follower. Voi cosa ne pensate? Paragone che ci può stare o vi sembra esagerato?