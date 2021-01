Elettra Lamborghini bollente, il vestito è cortissimo: “Abbiamo fatto magie”

Elettra Lamborghini manda in exstasy i suoi fan con un look primaverile da urlo nella meravigliosa città di Posillipo

Elettra Lamborghini non smette mai di stupire. La giovane e bella cantante si trova nella meravigliosa città di Posillipo per girare uno spot pubblicitario. E proprio a Napoli che la grande artista ha fatto perdere la testa ai suoi milioni di fan, mostrando ancora una volta tutta la sua bellezza.

Elettra Lamborghini riaccende gli animi dei suoi fan con uno scatto piccante

Chi segue Elettra Lamborghini sa benissimo quanto ami mette in evidenza le sue forme e la sua bellezza. L’artista che da pochi mesi è diventata la moglie del dj Afrojeck, ieri è stata a Posillipo per girare uno spot pubblicitario. Nonostante, il freddo gelido di questi giorni, sceso sulla cittadina Campana, la twerking Queen ha saputo alzare benissimo la temperatura.

Come si vede nel post da lei pubblicato, con addosso un mini abitino a fiori, ha evidenziato le sue meravigliose gambe e non solo. Infatit, in bella mostra anche il suo lato B che nonostante sia coperto è in bella vista. Il tutto, reso ancora più sexy dagli stivali bianchi da cowboy, che risaltano il suo colorito olivastro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettralamborghini)

La ricca ereditiera ha scritto anche una piccola didascalia accanto all’immagine, lasciando libera l’immaginazione dei suoi fan.”A Posillipo pioveva e faceva freddo ma abbiamo fatto le magie…” Ovviamente tanti gli apprezzamenti e i messaggi ricevuti nel giro di poco tempo…

La cantante lancia un appello sui social

Nei giorni scorsi Elettra Lamborghini ha lanciato un vero appello sui social chiedendo aiuto. “Stiamo cercando un’impresa di costruzioni e soprattutto di restauro, perché stiamo restaurando casa. Ci serve la più veloce su Milano e Monza. Non veloce, di più” ha detto l’artista.

La giovane ha fatto sapere che sta dietro a questi lavori da ben quattro mesi ma non riesce a trovare un’impresa che comunica in inglese per poter prendere decisioni insieme al suo architetto di fiducia. Intanto, ha fatto sapere anche che i lavori stanno procedendo e spera tanto di poter vedere terminata la villa e potersi godere finalmente il uso meritato relax..