Elisabetta Gregoraci manda in tilt Instagram: “E’ la giornata giusta per farlo”

Elisabetta Gregoraci ha approfittato della giornata invernale fredda e piovosa per fare una confessione ai suoi follower di Instagram

Il maltempo, con freddo e pioggia sull’Italia, insieme alle restrizioni per l’emergenza Coronavirus, sta tenendo anche i vip ed i personaggi dello spettacolo rinchiusi in casa in questo fine settimana. La showgirl calabrese ha voluto fare un saluto ai suoi follower di Instagram augurando a tutti un buon sabato. Cosa che in verità ha fatto poi anche Flavio Briatore con uno scatto insieme al figlio Nathan Falco. Quello che adesso si chiedono tutti i fan è se veramente ci possa essere stato nelle ultime ore un avvicinamento tra i due. Che come ben sappiamo avevano deciso di dividere le loro strade, rimanendo però in buoni rapporti solo per il bene del figlio. Che in ogni caso adesso trascorre tantissimo tempo sia con il padre che con la madre. La showgirl per lui ha deciso anche di abbandonare in anticipo la casa del Grande Fratello Vip. Non se l’è sentita di andare avanti nella sua esperienza all’interno della casa più spiata d’Italia dovendo trascorrere le festività natalizie lontana dal suo Nathan Falco. La delusione dei suoi fan è stata forte, anche perché parliamo probabilmente di una delle candidate alla vittoria del programma. Nei sondaggi infatti lei rimaneva di poco alle spalle del super favorito Tommaso Zorzi. Il suo abbandono al gioco è stato un fulmine a ciel sereno anche per la prodizione del programma che ha dovuto fare a meno di una delle stelle in assoluto.

Elisabetta Gregoraci è stata una protagonista assoluta del GF Vip fino a quando è stata all’interno della casa. Sia per le storie sul suo conto arrivate dall’esterno che per quello che ha combinato insieme a Pierpaolo Pretelli. I due infatti sembravano aver raggiunto una forte intesa, ma nel momento della verità la showgirl si è tirata indietro, probabilmente per non dare un immagine sbagliata di se stessa agli occhi dei suoi fan, ma anche dello stesso Nathan Falco che difficilmente avrebbe potuto capire l’atteggiamento della madre. Alla fine la bellezza di Soverato ha preferito lasciar perdere, con Pretelli che si è fatto una ragione, ‘consolandosi’ poi con la storia che sta portando avanti con Giulia Salemi. Intanto l’ex compagna di Flavio Briatore resta attivissima sui social, in particolar modo su Instagram. Tanti gli scatti che ha pubblicato, anche quelli relativi alla sua vacanza con figlio e Briatore a Dubai per festeggiare il Capodanno. Foto che hanno anche scatenato le critiche dei follower che non hanno apprezzato la situazione in un momento delicato per l’Italia. Intanto ha continuato a stupire su Instagram con una foto che ha messo in risalto la sua assoluta bellezza e sensualità. “Ciao ragazzi, buongiorno e buon sabato a voi 😘

Qui è una tipica giornata invernale quelle da divano, cioccolata calda e serie Tv con una leggera pioggerellina che sicuramente non aiuta il nostro mood. Voi che fate? Un abbraccio, vi leggo ♥️”. Foto che ha fatto impazzire i follower per dei dettagli bollenti che lasciamo commentare a voi con il post pubblicato sotto.