L’ex protagonista Temptation Island torna ad Istanbul per sottoporsi ad un altro intervento di chirurgia estetica e confessa di non accettarsi. Ecco cosa ha raccontato ai suoi follower.

L’abbiamo conosciuto come lenticchio all’interno del reality dei sentimenti Temptation Island, con la ormai ex fidanzata Selvaggia Roma e ora Francesco Chiofalo ha intrapreso un percorso per modificare il proprio corpo, per niente facile e indolore. La trasformazione è iniziata qualche mese fa, quando l’influencer si era sottoposto ad un delicato intervento di trapianto di barba. Chiofalo era volato ad Istanbul per correggere questo difetto che, come raccontato da lui stesso, non gli permetteva di accettare la propria immagine. L’intervento gli creo anche qualche problema di reazioni allergiche e il decorso fu molto faticoso. Ma a pochissimo tempo di distanza l’ex di Selvaggia Roma ha annunciato di stare per ricorrere nuovamente alla chirurgia per correggere un difetto che lo tormenta da quando è piccolo. Non ha voluto svelare cosa esattamente andrà a modificare in viso, ma ha raccontato che sarà sottoposto ad una anestesia totale e cambierà completamente i connotati. Quindi una volta che si mostrerà dopo l’intervento sarà sicuramente evidente cosa sarà cambiato in viso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ❌FRANCESCO CHIOFALO❌ (@francescochiofalo_)

Inoltre Chiofalo ci tiene a specificare che anche se è vero che non accetta la sua immagine allo specchio, non si sente per niente una persona insicura. Da quando è piccolo ha provato a modificare la sua immagine con la palestra, i tatuaggi i pircing e ora la chirurgia, ma ha sempre affrontato la questione alla luce del sole. Le persone insicure invece sono quelle che nascondono le proprie insicurezze, negando di essere ricorsi alla chirurgia e secondo Francesco sarebbero tantissimi gli uomini che lavorano nel mondo dello spettacolo a rifarsi tenendolo segreto. Insomma per l’ex protagonista Temptation Island l’insicurezza non sarebbe non riuscire ad accettarsi per come si è e volersi cambiare i connotati ma decidere se nasconderlo o meno al pubblico.