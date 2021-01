Flavio Briatore, la figlia Leni Klum svela un suo problema ai follower di IG

Flavio Briatore, la figlia 16enne Leni Klum ha svelato un suo problema ai follower di Instagram, confessando alcune forti preoccupazioni

Leni Klum, la figlia dell’imprenditore ed Heidi, ha ormai 16 anni. Sul suo profilo Instagram ha voluto condividere un suo problema con i follower, senza temere i risvolti negativi possibili di una sua confessione così personale. Tra gli adolescente Leni è già un personaggio pubblico, con tanti fan che la seguono e che ne apprezzano le doti fisiche. Insomma, è già un personaggio pubblico con un discreto successo di follower. A poche settimane dal suo debutto come modella su Vogue, ha condiviso con i suoi 1,5 milioni di follower un piccolo problema che intende superare. Su Instagram senza alcun filtro, ha mostrato la sua pelle al naturale, con il problema dei brufoli che la sta tormentando. Il problema dell’acne è molto sentito tra gli adolescenti, un problema che poi di solito va via con gli anni. “Brutta pelle, anche questa passerà” ha scritto su Instagram.

Flavio Briatore ha spesso in passato raccontato la sua storia personale con Heidi Klum, e di quell’amore che ha portato alla nascita di Leni. “E’ la mia figlia naturale, è nata quando io ed Heidi ci eravamo già lasciati. Lei a Los Angeles io a Londra, la distanza era diventata incolmabile”. Oggi Heidi ha 47 anni e ha una storia da anni con il cantante Seal che nel 2009 ha adottato anche Leni. Il rapporto tra l’imprenditore piemontese Heidi e Seal è rimasto sereno, e di tanto in tanto i tre si vedono, anche con Leni. Ma l’ex compagno della Gregoraci ha anche puntualizzato: “E’ difficile sentire la mancanza di un figlio che non hai mai vissuto. E so che Leni non è una figlia abbandonata. Leni è la famiglia di Seal, Nathan la mia”. Parole che hanno spiegato fedelmente la situazione. Adesso la 16enne è diventata una vera star del web, e grazie anche all’amore della sua famiglia spera di crescere ancora nel segno del successo.