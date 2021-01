Vediamo insieme che cosa succederà nella puntata che vedremo 11 gennaio nella soap opera Il Paradiso delle Signore.

La soap opera che va in onda sulla Rai, ovvero Il paradiso delle signore, è sempre molto amata e seguita, ed ultimamente, ci sono mille colpi di scena.

Vediamo insieme che cosa vedremo nella puntata che andrà in onda lunedì.

Il paradiso delle signore anticipazioni 11 gennaio : Adelaide e la notizia scioccante

Le puntata del Il Paradiso delle signore, stanno diventando sempre più avvincenti ed interessanti, ed anche quella che vedremo in onda lunedì 11 gennaio non è da meno.

Iniziamo con il dire che per quanto riguarda Salvatore è sempre più convito di voler riconquistare la bella Gabriella, anche dopo la lettera che ha letto.

Beatrice, inizia il suo nuovo lavoro, ed anche la prima esperienza nella scuola serale che ha scelto di seguire.

Per quanto riguarda invece, Adelaide riceve una notizia che la preoccuperà molto, perché ha a che fare con una questione delicatissima, mentre per quanto riguarda Umberto i suoi affari sembrano ad un punto morto.

Gli amici di Salvatore, Laura e Marcello, però al contrario di lui, non sono molto convinti che riesca a far breccia nel cuore di Gabriella, ed hanno il timore che possa finire male.

Ovviamente, per il momento, ancora non si conosce come la pensa Gabriella riguardo ad un possibile avvicinamento da parte di Salvatore nei suoi confronti.

La ragazza, ha infatti accettato la proposta di matrimonio che le ha fatto Cosimo, e sembra decisa nel proseguire il suo percorso.

Riuscirà quindi, il ragazzo a bloccare le nozze e a riconquistare la bella Gabriella? Per il momento resta tutto sospeso.