Vediamo insieme che cosa ha pubblicato su Instagram la bellissima Elisabetta Canalis che ha lasciato tutti senza parole.

Lei è una donna del mondo dello spettacolo che ha iniziato in punta di piedi, facendo la mitica velina di Striscia la Notizia, stiamo parlando ovviamente di Elisabetta Canalis.

Vediamo insieme che cosa ha pubblicato nelle ultime ore, che ha lasciato tutti di stucco.

Elisabetta Canalis su Instagram: oltre alla crostata mostra ben altro!

Come sappiamo, la bellissima Elisabetta Canalis, si è trasferita e vive in America da anni, insieme al marito Brian e alla loro figlia Skyler.

Come tutti noi, anche in America, ovviamente si contrasta la pandemia che è in corso per il Coronavirus, e di conseguenza si passa molto tempo in casa.

E quindi, come è successo in passato, con il precedente lockdown, ci cimentiamo in vari dolci o leccornie varie.

Per il periodo natalizio, Elisabetta, purtroppo non è potuta venire nella sua bella Sardegna dalla mamma, per lo stresso motivo, ma ha passato le festività in casa con un piccolo gruppo di amici.

Ma torniamo al suo profilo social di Instagram, che è molto attivo e lei pubblica sia scatti di lavoro, che momenti della sua vita domestica, da moglie e mamma.

In queste ultime ore, la bellissima Elisabetta ha mostrato a tutti la sua bravura come cuoca, mostrando la crostata che ha appena sfornato, ma in pochi hanno notato, probabilmente, il dolce.

Perchè l‘occhio è caduto sulla scollatura del suo maglione, che evidenza il suo florido e prosperoso décolleté.

Anche le gambe sono in bella vista, perchè lasciate scoperte dal lungo maglione bianco con disegni rossi, indossa anche un paio di stivali neri.

Per mostrare il suo dolce, Elisabetta, fa anche diverse giravolte, che rendono il tutto anche molto divertente.

E voi come state passando questi giorni in casa, dopo le festività natalizie? Avete visto la crostata di Elisabetta oppure siete stati attirati da altro?