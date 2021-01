Lotteria Italia 2021: il primo premio venduto a Pesaro. Tutti i biglietti vincenti

Lotteria Italia 2021: il concorso, abbinato al programma I soliti Ignoti, ha regalato il primo premio di 5 milioni alla città di Pesaro

Come ogni anno la data del 6 gennaio resta importante per i giocatori della Lotteria Italia, che sperano di poter vincere il primo premio di 5 milioni di euro che può regalare una gioia infinita al fortunato estratto. Il concorso di quest’anno è stato abbinato al programma di Rai Uno “I soliti ignoti” condotto da Amadeus, per l’occasione in edizione di prima serata. Giorno dell’Epifania che ha portato una dote importante nelle Marche ed in particolare nella città di Pesaro. Ma scopriamo tutti e 5 i biglietti fortunati e le serie abbinate con gli altri premi di 2 milioni 1 milione 500mila euro e 250mila euro.

Come detto il premio di 5 milioni va al fortunato vincitore di Pesaro. Si tratta del biglietto che riporta questo codice: E409084. Il secondo premio, quello da 2 milioni di euro è stato venduto a Prizzi, in provincia di Palermo. Il codice vincente: G162904. Il terzo premio premio, quello da 1 milione di euro, è stato venduto a Gallicano nel Lazio in provincia di Roma. Il codice abbinato è il seguente: A066635. Il quarto premio da 500mila euro, è stato venduto ad Altavilla Irpina in provincia di Avellino. Il codice abbinato è D114310. Il quinto premio da 250mila euro è stato venduto a Cavarzere in provincia di Venezia con codice abbinato: A211417.

Per arrivare all’abbinamento finale dei biglietti vincenti si è proceduto all’interno del programma I soliti ignoti ad un gioco in studio con 5 personaggi famosi. Si tratta di Biagio Izzo, Valeria Fabrizi, Laura Chiatti, Alberto Matano e Serena Rossi. Ognuno di questi personaggi aveva un simbolo abbinato (lente di ingrandimento alla Fabrizi, impronta digitale alla Chiatti, la torcia a Matano, cappello alla Rossi e occhiali a Izzo). Si è così arrivati agli abbinamenti dal primo al quinto premio che ha visto trionfare il fortunato vincitore che ha acquistato il biglietto nella città di Pesaro.

Ma non ci sono stato solo i primi cinque premi. Estratti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli anche altri premi di consolazione del valore di 50mila euro. Di seguito gli altri 25 biglietti con i premi di seconda fascia:

L 361795 CAMMARATA AG

F 031174 ROMA RM

C 145481 TERAMO TE

L 488089 ROMA RM

D 199428 SAN LAZZARO DI SAVENA BO

F 342799 ROMA RM

M 228397 ROMA RM

F 399795 GENOVA GE

L 297508 OMEGNA VB

F 496538 MESSINA ME

B 275673 PORTICI NA

G 239632 CATANIA CT

L 433512 BOLOGNA BO

A 108977 SAN VENDEMIANO TV

F 145395 ALES OR

C 378784 CASORIA NA

L 421708 ROMA RM

E 204241 PAVIA PV

D 181685 BASSANO DEL GRAPPA VI

L 252078 TORINO TO

L 353476 REGGIO EMILIA RE

L 295715 BISACCIA AV

M 119165 MORRO D’ORO TE

A 439501 CUNEO CN

D 185616 TORINO TO