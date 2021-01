Vediamo insieme alcune indiscrezioni o meglio anticipazioni, sulla soap opera Il Paradiso delle Signore, per questo 2021.

La soap opera che va in onda sulla Rai, ovvero Il paradiso delle Signore, è molto amata e seguita dal pubblico.

Ma vediamo insieme alcune importanti anticipazioni per questo nuovo anno appena iniziato.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni 2021: Grandi addii e nuovi arrivi inaspettati

Come sappiamo, per alcuni giorni, la soap opera super amata e seguita della Rai, ovvero Il paradiso delle signore, non è andata in onda, ma dal 2 gennaio la potremmo guardare nuovamente.

LEGGI ANCHE —-> MARIA DE FILIPPI AL GF VIP, PARLA SONIA LORENZINI: “VOGLIONO VEDERE IL MARCIO”

Nel fantastico grande magazzino, come abbiamo iniziato a conoscere nelle ultime puntate dello scorso anno ci saranno nuovi ingressi.

Il primo è quello della nuova Venera, Sofia Gabiati, ovvero l’attrice Giulia Chiaramonte, che ha iniziato come nuova barista al posto di Marcello, ma che piano piano diventerà una delle nuove Veneri.

Una commessa, poi, si vocifera che sarà al centro di nuove storie complicate, e che nel corso di questo nuovo anno ci sarà il grandissimo ritorno di Marta Guarnieri, ovvero Gloria Radulescu.

LEGGI ANCHE —-> “TOMMASO ZORZI è STATO UN MIO FLIRT”: LA RIVELAZIONE DEL EX CANTANTE DI AMICI

La bellissima fotografa, aveva lasciato casa per inseguire il suo sogno a New York, ma non era riuscita a tornare in tempo, per Natale, per via del forte maltempo.

Sembra, stando alle indiscrezioni che ci sono sul web, che Marta tornerà a Milano nelle puntate che vedremo a Febbraio.

Ma, tra il dottor Conti e la cognata Beatrice, sembra esserci sempre più complicità, il che farà insospettire Adelaide.

Un grandissimo addio all soap opera è stato quello di Roberta Pellegrino, che ha lasciato tutti senza parole, ma stando a quanto si legge sul web, potrebbe anche non essere una cosa definitiva.

E voi cosa ne pensate di queste prime voci che circolano sulle anticipazioni per questo nuovo anno della soap opera Il Paradiso Delle Signore?