Gf Vip: Elisabetta Gregoraci gaffe in diretta sui Prelemi “no Maria io esco”

Ieri sera, Elisabetta Gregoraci, durante una diretta su Instagram insieme agli altri eliminati del Gf Vip, si è lasciata sfuggire un commento velenoso sui Prelemi, ecco cosa ha detto

Ieri sera durante una diretta Instagram tra alcuni concorrenti eliminati del Gf Vip, non è passato inosservato un commento di Elisabetta Gregoraci rivolto alla nuova coppia che si è creata all’interno della casa più spiata d’Italia, cioè Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli chiamati dagli utenti sul web Prelemi, il tutto è iniziato per colpa di Enock Barwuah quando ha iniziato ha parlare dei nuovi fidanzatini e la reazione della Gregoraci non è tardata ad arrivare, ecco cosa ha detto.

Nell’ultima settimana Pierpaolo si è avvicinato molto alla Salemi, tra i due è scappato anche un bacio e diversi gesti d’affetto, segno che tra loro sta nascendo di più di una semplice amicizia, ieri sera durante la puntata in prima serata, molti ex concorrenti hanno detto la loro sulla nuova coppia e quasi tutti hanno confermato che l’atteggiamento di Pretelli sembra essere un copia incolla di quello che aveva creato con Elisabetta, infatti anche la stessa Gregoraci ha confermato di aver notato che l’ex velino sta esattamente rifacendo le stesse cose con Giulia che faceva prima con lei, queste immagini devono aver dato molto fastidio ad Elisabetta che infatti dopo la puntata si è lasciata sfuggire un commento che ha fatto il giro del web in pochissimi minuti.

Elisabetta Gregoraci frecciatina sul rapporto tra Pretelli e la Salemi

Enock che parla di Piertronista e delle sue scelte ed Elisabetta che si alza, se ne va e poi dice “Hai finito? Posso tornare?”. Non le dirette post puntata che regalano cinema esattamente quanto le puntate#gregorelli #montecarlers pic.twitter.com/Re5nKbb9n5 — Paola. 🐍🥁🐧 (@Iperborea_) December 29, 2020

Ieri sera dopo la puntata del Gf Vip, Francesco Oppini, Enock ed Elisabetta hanno fatto una diretta su Instagram per commentare le varie situazioni dentro alla casa, Enock essendo molto amico di Pierpaolo è voluto intervenire sull’argomento Prelemi dicendo “Quello che combina Pierpaolo sono ca**i suoi, è grande e vaccinato e decide con la sua testa” ma a stupire gli utenti sul web è stata la reazione di Elisabetta, che come si vede dal video qui sopra, nel momento in cui il calciatore inizia a a parlare della nuova coppia, lei si alza e se ne va, dopo qualche secondo torna e dice “hai finito?posso tornare a sedermi?” segno che questo argomento ad Elisabetta non piace proprio. Gli utenti sul web, vedendo questa scena esilarante hanno iniziato a ripostarla su qualsiasi social attribuendo alle parole di Elisabetta la frase celebre di Tina Cipollari, che in più di un’occasione dice “no Maria io esco“, ovviamente il video è subito diventato virale.

In molti pensano che Elisabetta non abbia ancora dimenticato Pierpaolo, per questo motivo ha reagito così alle parole di Enock, vedremo cosa succederà nelle prossime puntate e se la Gregoraci farà qualche confessione sul suo vecchio amico speciale.