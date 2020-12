Elisabetta Canalis infiamma il web con il suo allenamento: “Una donna perfetta”

Elisabetta Canalis ha infiammato i follower di Instagram con una serie di video con i suoi allenamenti e le sue curve bollenti in evidenza

Non è la prima volta che accade che la showgirl ed attrice di origini sarde riesce a catturare l’attenzione su di se, con foto e video che evidenziano la sua bellezza e sensualità. Ma soprattutto una forma fisica invidiabile e curve bollenti che fanno perdere la testa ai suoi ammiratori. Tantissimi follower infatti non hanno smesso mai di seguire con passione l’ex Velina che da qualche anno ormai vive insieme a suo marito Brian Perri e sua figlia Skyler Eva a Los Angeles. Un trasferimento che non ha mai prodotto un vero distacco dall’Italia sia per lei che per i fan. Infatti la showgirl non perde mai occasione per poter far ritornare nel nostro paese. Nell’ultima estate si è goduta la sua Sardegna, condividendo con i fan di Instagram tantissimi scatti bollenti che hanno evidenziato la sua perfezione fisica.

Elisabetta Canalis ha l’Italia nel cuore, ma anche i suoi follower non l’hanno mai dimenticata. Dal suo ritorno a Los Angeles ha aggiornato tutti sull’andamento della situazione difficile a causa dell’emergenza Coronavirus. Ma non ha mai perso il sorriso e la voglia di avere un rapporto diretto con i suoi fan. Tanti i video e le foto pubblicate su Instagram che hanno regalato un sorriso, rivolgendo lo sguardo all’ottimismo seppur vivendo una situazione difficile come quella di questi giorni. I suoi successi sul web non si sono contati, tanto che i post che ha pubblicato hanno raggiunto numeri record di visualizzazioni ma anche di like e commenti. Nell’ultimo postato in ordine di tempo ha offerto una lezione ai suoi follower, concentrandosi su pilates per mantenersi in forma in questi giorni di festa: “#Pilates time with @laurawilson90212 @naturalpilates #glutes #abs

Glutei ed addominali sono gli esercizi che faccio più spesso. Vi auguro buone vacanze e se avete richieste per nuovi allenamenti scrivetelo 🙌🏼”. Le sue curve bollenti nel video che riproponiamo sotto hanno scatenato migliaia di follower pazzi di lei.