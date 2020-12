Alessia Marcuzzi, l’avete mai vista da giovane? In una foto è irriconoscibile

Alessia Marcuzzi ha postato una foto da giovane: in pigiama la conduttrice ha lasciato tutti i suoi follower di Instagram senza parole

La conduttrice ha lasciato tutti i suoi follower senza parole, per via di una foto che ha pubblicato su Instagram. Bellezza e sensualità a lei di certo non mancano, anche perché con il passare degli anni ha mantenuto intatto il fisico perfetto e delle curve bollenti che non passano inosservate. Il 2020 anche per lei è stato all’insegna delle ansie e delle paure, con il timore di aver contratto il virus che per due volte l’ha colpita. La positività al tampone per verificare il contagio da Coronavirus è stata sentata in entrambi i casi, con la voglia di stare insieme alla famiglia senza problemi ma allo stesso tempo con la voglia di andare avanti con il lavoro che ama, nonostante una situazione molto difficile ancora all’orizzonte. Molto presente sui social, la 48enne romana continua a far parlare di sé anche dal web.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALESSIA MARCUZZI (@alessiamarcuzzi)

Alessia Marcuzzi riesce ad essere al centro dell’attenzione anche quando pubblica su Instagram foto del passato, che proprio non passano indifferenti. I suoi scatti hanno sempre ricevuto un numero importante di like e commenti, ma soprattutto quando si tratta di esaltare il suo fisico perfetto o le sue curve bollenti. Nello scatto che ha pubblicato si nota la conduttrice a 13 anni, prima in pigiama e poi con un abito rosso da festa. Il commento è stato esilarante: “Buon Natale da lei e il suo pigiama🙈 Nella seconda foto la trasformazione per lo spettacolo! Tirate fuori le vostre adesso…non fate i fighi😂😂😂 #1985 #13anni“. Scatto che risale al 1985, con una bellissima conduttrice che si può dire che nel corso degli anni ha mantenuto sempre intatta la sua forma fisica e le sue curve che ancora oggi fanno innamorare i follower. E voi, come la trovate a 13 anni? Commentate la foto pubblicato sotto.