Mercedesz Henger a 18 anni è irriconoscibile: lo stupore dei follower di Instagram

Mercedesz Henger ha mostrato una foto dei suoi 18 anni: è completamente diversa da come appare oggi. Lo stupore dei follower è stato forte

Una foto nelle storie di Instagram Stories ha lasciato i follower senza parole. La figlia di Eva ha stupito tutti ancora una volta. Ma in questo caso non per le sue curve bollenti, bensì con una foto del passato di quando aveva 18 anni. Attivissima sui social, la web influencer e personaggio televisivo è molto amata dai follower di Instagram. Che la seguono con passione in tutte le sue pubbliche uscite, che siano semplici post o storie cambia davvero poco. Infatti i numeri che riesce a collezionare sono impressionanti, anche per la sua straordinaria bellezza e somiglianza con mamma Eva. Tra le due c’è da dire che solo nell’ultimo periodo si possono notare segnali distensivi dopo litigi ed incomprensioni che le hanno portare a stare lontane per mesi. Un rapporto non facile tra madre e figlia, anche perché Mercedesz ha un carattere davvero molto forte, che si nota con facilità sui social soprattutto quando riesce a zittire follower ed haters che la prendono di mira per il suo aspetto fisico. Ed è capitato spesso su questo argomento dover zittire i detrattori e rispedire a suon di curve bollenti tutte le accuse al mittente. Ci sono state anche degli scontri forti, con delle prese di posizione anche nette della diretta interessata che come detto non ha davvero peli sulla lingua, rispondendo sempre a tono.

Mercedesz Henger è davvero molto attiva su Instagram, soprattutto con le storie riesce a mostrare tantissimo della sua vita privata. A partire dal suo amore con Lucas Petrachi, modello e personal trainer famoso. I due insieme sembrano fatti l’uno per l’altro, e mostrano il loro amore in tante circostanze. Con i fan contenti per la loro relazione che va a gonfie vele. E’ stato proprio dalle storie di Instagram che la web influencer e personaggio televisivo ha voluto mostrare uno scatto del suo passato, di quando aveva appena 18 anni. La foto ha lasciato senza parole i suoi ammiratori e follower del web. Che hanno potuto apprezzare la sua bellezza ed un fisico molto meno definito rispetto a quello di oggi. Si parla della giovinezza, quando la palestra e l’allenamento fisico ancora non avevano fatto irruzione nella sua vita. Di seguito lo scatto dalle sue Instagram Stories che abbiamo voluto condividere con voi per lasciarvi il giudizio come sempre. Ricordando che sul web tanti follower oltre a rimanere senza parole hanno anche espresso la loro opinione. Ci sono state divisioni tra le preferenze come sempre. E voi, cosa ne pensate? La figlia di Eva era più bella a 18 anni o con il nuovo look di oggi? Esprimete i vostri giudizi.