Alessandro Borghese, auguri speciali di Natale: “Lo faccio a nome di tanti italiani”

Alessandro Borghese ha postato una foto su Instagram ponendo l’attenzione su queste strane feste che stanno vivendo milioni di italiani

Il noto chef ha postato una foto su Instagram soffermandosi su queste feste natalizie particolari che si stanno trascorrendo non solo in Italia ma in tutto il mondo a causa dell’emergenza Coronavirus. Anche il suo noto programma “4 ristoranti” ha dovuto adeguarsi alle regole anti Covid, con tante misure di sicurezza che hanno creato non pochi problemi anche nelle registrazioni di queste settimane. Sempre con il sorriso e con l’ottimismo che dispensa anche alla condizione, su Instagram ha aggiornato i suoi follower sulle tappe del programma che è andato avanti anche in questo periodo di seconda fase di emergenza nel nostro paese. Il suo è un programma molto apprezzato e seguito, anche e soprattutto alla sua notorietà e bravura nel raccontare piatti ed esprimere giudizi nelle varie puntate. Insomma, parliamo di un personaggio pubblico molto apprezzato.

Alessandro Borghese ha postato una foto natalizia ed un lungo post per esprimere il suo pensiero su queste vacanze di Natale che milioni di italiani stanno trascorrendo in modo particolare. Con tanto di cappello natalizio e sguardo sorridente rivolto verso l’alto per la sua lettera a Babbo Natale: “Caro Babbo Natale, torno a scriverti dopo anni e credo di farlo a nome di tanti italiani e di tutte le persone che mi seguono sui miei social. Siamo stati tanto pazienti, ma ora ci serve anche il tuo aiuto. Oltre ai doni per i bimbi buoni, nel tuo enorme sacco rosso, aggiungi tanta forza per chi ancora lotta, le buone maniere per chi è sempre incazzato e soprattutto tanta speranza in un domani migliore. Questo Natale sarà nuovo per tutti noi, siamo distanti ma i nostri cuori sono vicini. Un abbraccio forte che vi lasci senza fiato a tutti voi da parte mia. Buon Natale!”. Post che ha trovato l’approvazione di tanti follower.