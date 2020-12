Elisabetta Canalis, ha pubblicato pochi minuti fa una bellissima immagine per fare gli auguri su Instagram, ma il dettaglio non sfugge.

Lei è bella, e super simpatica, stiamo parlando di Elisabetta Canalis, che come molti altri vip, ha voluto fare gli auguri di Buon Natale sul suo profilo social di Instagram.

Ma a molti follower non è sfuggito un dettaglio particolare.

Elisabetta Canalis: Gli auguri di Buon Natale con particolare dettaglio!

Ha iniziato a farsi conoscere dal grande pubblico quando era davvero molto giovane, tramite il bancone del tg satirico di Striscia la Notizia, poi ha moltiplicato i suoi fan.

Stiamo parlando ovviamente di Elisabetta Canalis, che nel corso della sua carriera ha fatto anche l’attrice ma soprattutto la presentatrice televisiva.

Come sappiamo, da qualche anno vive in America con il marito, il chirurgo Brian Ferri, e la loro piccola Skyler, che dalle poche immagini che ha mostrato Elisabetta è davvero bellissima come la mamma.

Ma torniamo al suo profilo social, dove pubblica molto spesso quello che le accade, ma anche collaborazioni con varie società, nel campo della moda e non solo.

Ovviamente, come tutti noi, anche Elisabetta trascorrerà le vacanze natalizie a casa e non potrà tornare dalla sua famiglia in Sardegna, ma questa mattina ha voluto fare gli auguri di Buon Natale ai suoi follower.

Nella fotografia che ha pubblicato su Instagram, Elisabetta indossa una maglietta nera con le spalline molto sottili, e tiene le braccia unite sopra al décolleté, che viene messo in evidenza, e molti occhi sono caduti proprio lì.

Le immagini suono due, nella prima ha uno sguardo più sensuale, mentre nella seconda c’è un grandissimo sorriso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

L’immagine, nel giro di pochissimo tempo sta ricevendo molti complimenti per la sua bellezza, ma c’è anche chi le fa nuovamente gli auguri, come lei li ha fatti ai suoi follower.

E voi cosa ne pensate di queste fotografie che ha pubblicato Elisabetta Canalis sul suo profilo social di Instagram?