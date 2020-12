Gf Vip: Giulia Salemi in lacrime “sfascia coppie” Pierpaolo su tutte le furie

Giulia Salemi scoppia a piangere sentendo delle urla fuori dalla casa “sei una sfascia coppie”, Pierpaolo Pretelli interviene in sua difesa “non c’è nessuna coppia da sfasciare”, la regia costretta a censurare tutto, ecco cosa è successo

Brutto colpo per Giulia Salemi, la modella italo-persiano è stata ripetutamente offesa a causa del suo nuovo rapporto con Pierpaolo Pretelli, i due sembrano essere sempre più vicini e per questo motivo fuori dalla casa del Gf Vip, alcuni fan dei Gregorelli, hanno iniziato ad urlare con il megafono contro la Salemi reputandola una “sfascia coppie“, ovviamente Giulia sentendo questi insulti è scoppiata a piangere ma a consolarla ci ha pensato Pierpaolo Pretelli, che ancora una volta ha fatto capire che tra lui e la Gregoraci non c’è nessun tipo di rapporto amoroso, ma solo una grande amicizia.

Giulia Salemi, urla fuori dalla casa del Gf Vip “sei una sfascia coppie” Pretelli sbotta

I ragazzi stavano chiacchierando tranquillamente in giardino, quando a un certo punto sentono delle urla provenienti fuori dalla casa, sono i fan dei Gregorelli, cala il silenzio e l’unica cosa che si sente è “Giulia sei una sfascia coppie” la Salemi sentendo queste parole è scoppiata in una valle di lacrime, ma Pretelli ha preso le sue difese gridando a sua volta a squarcia gola “non c’è nessuna coppia e nessuna sfascia coppie“, l’intervento dell’ex velino non lascia dubbi, mettendo in chiaro una volta per tutte la situazione ha fatto capire che tra lui ed Elisabetta non esiste nessuna coppia e che Giulia non ha fatto nulla di male.

Pier:”SCUSAAAAA,QUI NON C’È NESSUNA COPPIA E NESSUNA SFASCIA COPPIAAAA” #PRELEMI

BEH CHE DIRE? PIERPAOLO CHE PRENDE POSIZIONE pic.twitter.com/ZYVqux32P8 — 🌱 (@lovingprelemi) December 22, 2020

Giulia è stata immediatamente consolata dai compagni e dopo essersi ripresa ha detto “io da fan, sarei felice se Pierpaolo è felice , mi cerca, mi abbraccia e io ci sono sempre, mi sembra di rivivere le stesse cose di due anni fa” probabilmente la Salemi ha avuto questo sfogo ripensando alla sua esperienza passata nella scorsa edizione del Gf Vip infatti ha detto “Ho già vissuto queste cose e non mi va di rivivermi tutto quanto di nuovo” riferendosi alla sua storia d’amore finita con Francesco Monte.

Per il momento Giulia e Pierpaolo hanno confermato di essere soltanto amici e di avere obbiettivi diversi dal crearsi una storia d’amore all’interno della casa, lui ha dichiarato di avere dei ripensamenti con la sua ex fidanzata mentre Giulia ha confermato di volersi dedicare al suo percorso personale senza rifare gli stessi errori, vedremo se nei prossimi giorni cambieranno idea, avvicinandosi ancora di più.