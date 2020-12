Il Collegio 5, due studenti, di questa edizione, hanno dato l’annuncio ufficiale su Instagram, “ci siamo fidanzati”, scopriamo chi sono i due collegiali

L’edizione del Collegio 5 ha avuto moltissimo successo quest’anno, come ogni anno all’interno del docu-reality della Rai nascono delle coppie, i ragazzi costretti a vivere per diverso tempo tutti insieme nell’istituto, creano rapporti speciali e indimenticabili e anche in questa edizione è nata una relazione, che probabilmente i telespettatori si aspettavano visti i gesti d’affetto tra i due nel programma, scopriamo chi sono i giovani ragazzi.

La coppia è nata una volta finito il programma, ma già quando erano ancora collegiali tra i due non mancavano di certo segni d’affetto, come carezze e baci nascosti, parliamo di Sofia Cerio e Davide Vavalà, la giovane love story sarebbe nata al di fuori del docu-reality probabilmente rendendosi conto di non poter restare lontani l’uno dall’altra, i due ragazzi avevano instaurato un bellissimo legame tanto poi da decidere di ufficializzare il fidanzamento su Instagram.

In moltissimi sul web hanno sempre fatto il tifo per la coppia, ma i due all’interno del programma non si sono mai sbilanciati, ora invece dalle ultime foto sui loro profili Instagram, hanno fatto avverare il desiderio dei loro fan fidanzandosi ufficialmente, entrambi i ragazzi sono riusciti ad arrivare fino alla fine del percorso del Collegio, prendendo anche il diploma, inoltre Sofia è anche risultata come la migliore studentessa del docu-reality, prendendo anche un premio di merito.

Il Collegio: l’annuncio su Instagram “ci siamo fidanzati”

I due ragazzi, entrambi appena quindicenni, hanno dato l’annuncio ufficiale su Instagram scrivendo “Mi state chiedendo conferme in millemila. Sì ragazzi miei, siamo una coppietta felice” la frase è accompagnata da un collage di foto tenerissime della giovane coppietta, sembrano già essere molto affiatati tra uno bacio e un abbraccio fanno sapere ai loro followers di essersi innamorati.

Durante un’intervista Davide aveva risposto a una domanda specifica della giornalista “ti piace qualche ragazza?” e lui senza peli sulla lingua ha risposto che nel programma in effetti una tra le studentesse gli aveva rubato il cuore, i fan dopo questa dichiarazione sono letteralmente impazziti, accostando immediatamente il nome di Sofia alle parole del collegiale.

Oggi sicuramente dopo una grande amicizia possiamo dure che tra i due è nato un sentimento d’amore reciproco, come si può vedere nelle foto, infatti hanno confermato di essere ufficialmente una coppia di fatto nei loro rispettivi profili social, i due ragazzi nonostante vivano in due città diverse hanno trovato il modo di potersi vedere e di creare questa nuova relazione.

Vedremo se la giovane coppia stupirà ancora i fan con altre foto della loro nuova relazione e scopriremo se anche altri studenti formeranno delle coppie dopo la fine del programma.