Natalia Paragoni, subito dopo la puntata del Gf Vip, ha attaccato il reality su Instagram, il motivo? non era negli auguri di Natale, ecco cosa è successo

Natalia Paragoni si è scagliata contro il Gf Vip con un post su Instagram, molti utenti inizialmente non hanno capito il motivo di questo accanimento, ma dopo qualche ora è emersa la notizia che, la fidanzata di Andrea Zelletta, ci sarebbe rimasta male per non essere comparsa nei video mostrati ai vipponi in cui comparivano parenti e fidanzati per augurare un sereno Natale ai loro affetti lontani da casa.

Natalia, probabilmente, vedendo che gli altri concorrenti hanno ricevuto un augurio anche dai rispetti partner, deve essere rimasta delusa dal non essere a sua volta riuscita ad augurare al suo compagno il meglio per queste feste natalizie lontana da lui, proprio per questo motivo, dopo questo commovente momento di saluti, la fidanzata di Zelletta, ha postato una foto su Instagram scrivendo “non ho più parole“, senza specificare altro.

Andrea Zelletta, la dolce dedica alla fidanzata Natalia Paragoni, ma lei si scaglia contro il Gf Vip

Mentre lei era furiosa per questo motivo, il suo amato fidanzato, Andrea, ha voluto mandare un messaggio a Natalia con una lettera in cui ha scritto “Mai avrei pensato di trascorrere il Natale senza di te. In me è cresciuta la voglia di paternità: vorrei che tu fossi la madre dei miei figli” un forte messaggio quello di Zelletta per la sua compagna, ma lei non ha rilasciato commenti sul fatto che Andrea abbia detto pubblicamente di essere pronto a diventare padre.

Alfonso Signorini, prima di mostrare i video dei parenti, ha voluto puntualizzare ai vipponi di non offendersi se nel video non avrebbero visto alcuni dei loro affetti, comunicando ai concorrenti che quello è stato solo un assaggio dei saluti, il resto verrà mostrato proprio il giorno di Natale e avranno comunque l’occasione di mandare gli auguri ai loro cari, per questo motivo i followers di Natalia non hanno capito il suo accanimento verso il programma e non ha compreso perché, anche lei, non abbia detto a sua volta delle parole importati come quelle di Andrea, ma si sia solo soffermata a un banale “non ho parole”.

Natalia non è l’unica a non essere comparsa nel video degli auguri di Natale, nemmeno il fidanzato di Rosalinda, Giuliano Condorelli, è riuscito a mandare un saluto alla compagna e non ha replicato a quello che sta accadendo tra l’attrice e la sua amica speciale Dayane Mello, nemmeno Fariba, la madre di Giulia Salemi è comparsa nella clip, la donna molto probabilmente, dopo aver rovinato il percorso della figlia nella scorsa edizione del Gf Vip, ha voluto restare lontana dalle telecamere per evitare di combinare altri guai a discapito della povera Giulia, che infatti aveva chiarito che in questa occasione la madre sarebbe restata lontana dai riflettori.

Vedremo se nel giorno di Natale la fidanzata di Andrea Zelletta avrà modo di replicare al forte messaggio del compagno, scopriremo se anche lei è pronta diventare finalmente madre.