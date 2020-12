Alfonso Signorini ha svelato le vere ragioni dell’antipatia tra Tommaso Zorzi e Sonia Lorenzini, a detta sua le motivazioni sarebbero molto più gravi di quanto riportato dai due vipponi, ecco perché

Alfonso Signorini, ha svelato che ragioni del litigio tra Tommaso Zorzi e Sonia Lorenzini non sarebbero quelle che sono emerse durante il loro confronto in diretta durante la puntata del Gf Vip, ma la motivazione, da quanto dice il presentatore, sarebbe molto più grave, Alfonso durante la diretta di Casa Chi ha lasciato intendere di avere le prove sui motivi per cui Zorzi ha chiaramente palesata la sua antipatia verso l’ex tronista, a detta sua sarebbero motivi molto gravi che se non tireranno fuori loro, sarà costretto a rivelare lui stesso.

Ovviamente questa notizia ha fatto moltissimo scalpore tra i telespettatori incuriositi dalle parole di Alfonso, il presentatore è tornato a parlare della nuova arrivata, Sonia Lorenzini, la quale è entrata come una bomba all’interno della casa contro Zorzi, per poi riappacificarsi dopo una lite turbolenta, ecco ad Alfonso non è andata giù questa apparente falsa amicizia, perché ha confessato “la vera ragione per cui i due hanno litigato non è ancora venuta fuori e secondo me prestissimo la tireranno fuori, perché è ben più grave il motivo” e ha aggiunto “Se avete notato, Tommaso non sopporta Sonia, si tengono ben lontani, anzi, lui l’ha detto apertamente, ‘quella proprio non la reggo’, ma non è che tutto nasce dal fatto che in una sfilata la Lorenzini non l’abbia salutato, non è certo quello. Adesso staremo a vedere se la tireranno fuori questa cosa, perché se non lo faranno loro, lo faremo noi”.

Tommaso Zorzi e Sonia Lorenzini, svelati i veri motivi del litigio

Sul web, nelle ultime ore, stanno circolando diverse ipotesi sul litigio tra i due vipponi, secondo alcuni l’antipatia di Tommaso e Sonia sarebbe legata a dei vecchi flirt tirati fuori proprio da Zorzi, che l’ex tronista avrebbe più volte negato, il primo sarebbe quello con Andrea Damante, motivo per cui Giulia De Lellis avrebbe lasciato Andrea, scoprendo le corna dell’ex fidanzato, ma Sonia ha sempre negato questo pettegolezzo dicendo di non aver mai avuto nessuna relazione con l’ex tronista.

Un’altra presunta love story della Lorenzini sarebbe quella con Eros Ramazzotti, collegata alle foto rese pubbliche del loro incontro casuale, Sonia anche in questo caso ha dichiarato di non ha avuto nessun tipo di relazione con il cantate e che quello sarebbe stato un incontro casuale, non nasconderebbe nessun tipo di flirt, queste motivazioni avrebbero spinto Zorzi ad odiare moltissimo Sonia, soprattutto perché è molto amico della figlia di Eros, Auora Ramazzotti.

Vedremo se i due tireranno fuori questi vecchi scheletri dall’armadio o se Alfonso sarà costretto a rivelarli in diretta.