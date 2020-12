GF Vip, Pierpaolo Pretelli confessa: “Elisabetta Gregoraci mi condizionava”

Pierpaolo Pretelli si confessa a Samantha De Grenet riguardo al suo rapporto con Elisabetta Gregoraci. L’ex velino ammette che il legame tra loro è cambiato e svela delle considerazioni inaspettate.

Anche a distanza di giorni dalla sua uscita dal Grande Fratello Vip 5 si parla ancora di Elisabetta Gregoraci all’interno della Casa, e a farlo è ovviamente Pierpaolo Pretelli, che confessa alla neo gieffina Samantha De Grenet alcune considerazioni personali sul rapporto complicato con l’ex moglie di Briatore. Ecco che cosa si sono detti i due.

Nella puntata di domenica 13 dicembre Pierpaolo Pretelli si è nuovamente trovato a parlare del flirt tra lui e Elisabetta Gregoraci, nato durante la loro convivenza tra le mura della Casa del Grande Fratello Vip 5. Questa volta a chiedergli spiegazioni è stata la new entry Samantha De Grenet, che ha ascoltato lo sfogo dell’ex velino, insieme a tutti i telespettatori da casa. Per la prima volta Pierpaolo ha parlato della sua “speciale amicizia” con la Gregoraci in maniera distaccata, e così sono spuntate alcune affermazioni inedite.

Lo sfogo con Samantha De Grenet

Tutto ha avuto inizio dalla curiosità di Samantha De Grenet che, come essa stessa ha ammesso, aveva seguito la storia tra Pretelli e la Gregoraci da casa. Samantha è infatti una dei 3 nuovi concorrenti che sono entrati nella casa venerdì 11 dicembre. Insieme a Sonia Lorenzini e Filippo Nardi, l’ex modella ha da subito cercato di ambientarsi e di capire meglio le dinamiche all’interno della Casa più chiacchierata d’Italia: proprio per questo ha cercato di entrare in confidenza con Pierpaolo chiedendogli di più sul flirt con Elisabetta.

La sua è stata una domanda esplicita: “Cosa provi per questa ragazza?“, gli ha chiesto. A questo punto Pierpaolo si è lasciato andare in uno sfogo sincero. “Lei non è mai stata chiara“, le ha risposto, ammettendo che anche se l’ex moglie di Briatore fosse rimasta per altro tempo nella Casa, lui comunque non si sarebbe più mosso verso di lei.

Una decisione che aveva già preso in passato con tanta sofferenza, obbligato dall’atteggiamento troppo ambiguo di lei. Il punto di svolta, racconta, è stato quando il modello ha capito che come coppia non ci sarebbe stato futuro: solo allora avrebbe scelto di mettere la parola “fine” al loro flirt. E tutto questo sarebbe avvenuto ormai più di un mese fa.

Un rapporto mutato nel tempo

“Il rapporto via via è cambiato“, si è sfogato l’ex velino di Striscia la Notizia, spiegando come il gesto di taglio drastico che ha dovuto fare sia stato un gesto “obbligato” come forma di protezione verso di sé, in quanto il suo coinvolgimento era troppo elevato e da parte di Elisabetta non arrivava nessuna conferma certa.

Come ha spiegato alla De Grenet, serviva del tempo per poter lasciare passare la cotta e trasformarla in un sentimento di amicizia.

Ma come reagirebbe alla notizia che la Gregoraci fuori dalla casa è single? Alla domanda di Samantha Pierpaolo non esita e, senza batter ciglio, risponde che non farebbe assolutamente nulla, ammettendo di avere fatto retromarcia nei confronti della showgirl.

Una figura negativa quindi per Pierpaolo quella di Elisabetta all’interno della casa, perché, come ha rivelato, la sua presenza lo condizionava, portandolo così ad allontanarsi dai coinquilini. La Gregoraci infatti, pur non essendosi esplicitamente dichiarata, manteneva un atteggiamento ambiguo nei suoi confronti fino ad addirittura scoppiare in scenate di gelosia.

Come ha aggiunto anche Maria Teresa Ruta, Elisabetta “era troppo possessiva“.

Insomma, finalmente quindi il modello sembra avere superato il momento complicato, non resta che aspettare la reazione della diretta interessata a queste ultime scottanti dichiarazioni.