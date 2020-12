Verissimo, Iva Zanicchi in lacrime: “Ho sconfitto il Covid ma ho perso una persona cara”

Verissimo che continua a trasmettere emozioni forti agli spettatori: da Silvia Toffanin la Zanicchi racconta la difficile vicenda personale

La trasmissione della bella e brava Silvia Toffanin continua a regalare emozioni forti agli spettatori che non perdono nemmeno una puntata del sabato pomeriggio. Tanti i personaggi della televisione e dello spettacolo che si raccontano in uno dei programmi di intrattenimento che vengono maggiormente seguiti. Nell’appuntamento di oggi, tra i tanti personaggi che si sono susseguiti nel salotto della conduttrice, c’è stata anche Iva Zanicchi. La cantante e conduttrice è un personaggio pubblico molto amato dai fan. Da qualche settimana è riuscita a sconfiggere il Coronavirus, con il contagio che l’ha costretta anche al ricovero in ospedale per problemi respiratori. Adesso che è riuscita a mettere il peggio alle spalle ha voluto raccontare la sua esperienza, ma anche una perdita importante che l’ha colpita molto. Un dolore che non dimenticherà mai.

Verissimo anche nella puntata di oggi pomeriggio ha regalato emozioni forti. La conduttrice Silvia Toffanin ha raccontato le difficoltà della malattia e del contagio. Prima di tutto ha voluto ringraziare tutti i medici che l’hanno assistita. Poi ha raccontato la sua esperienza, di quel 5 novembre quando comincia ad avvertire dolori strani alle mani ed agli arti. Poi qualche linea di febbre che le hanno dato la certezza del contagio e della positività. Insieme a parte della famiglia pensa di aver contratto il virus alla cresima del nipotino. Dagli accertamenti ha scoperto la polmonite bilaterale, e da li il ricovero insieme alla sorella ed al fratello. Entrambe le donne sono riuscite a superare la malattia, purtroppo il fratello che era cardiopatico non è riuscito a superare la malattia. Le lacrime della Zanicchi hanno commosso tutti anche quando ha raccontato la videochiamata con lei prima che venisse sedato: “Non voleva farsi vedere dai figli così, ha parlato con me che ero come una mamma per lui”.