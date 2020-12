Live-Non è la D’Urso, Guenda Goria incontra l’ex fidanzato Telemaco  

Live-Non è la D’Urso ospita il tanto atteso confronto tra Guenda Goria e l’ex compagno Telemaco. Dopo mesi di frecciatine in diretta tv, Guenda Goria ha deciso di incontrare dal vivo per la prima volta dall’uscita del Grande Fratello Vip, il suo ex fidanzato Telemaco. La coppia non si vedeva da settembre, ecco cos’è successo dentro l’ascensore del programma condotto da Barbara D’Urso.

Guenda Goria aveva svelato durante la sua partecipazione al Gf Vip di avere una relazione con un uomo più grande di lei di nome Telemaco, che la stava aspettando fuori dalla casa. Una relazione della quale la Goria non voleva assolutamente parlare, per tutelare la vita privata del compagno e soprattutto per non esporre pubblicamente un rapporto nato da pochissimo tempo. Fino a quando, fuori dalla casa, sono trapelate moltissime indiscrezioni e Guenda, incalzata da Alfonso Signorini, ha deciso di raccontare qualche dettaglio in più sulla sua nuova storia d’amore. Il rapporto con Telemaco, al tempo della partecipazione al GF Vip, era appena iniziato e neanche la mamma di Guenda, Mariateresa Ruta, era al corrente della relazione. Una storia appena nata ma che sembrava avere già solide basi, entrambi gli interessati si dichiaravano molto felici e innamorati e aspettavano di poter continuare la loro vita insieme all’uscita della Vippona dalla casa.

Ma qualcosa è andato storto e pochi gironi dalla sua uscita dal reality di canale cinque Guenda ha annunciato di non essere più fidanzata con Telemaco. Un fulmine a ciel sereno che ha sorpreso tutti i fan della ragazza. Ieri per la prima volta i due ex si sono incontrati dal vivo per chiarire pubblicamente i motivi della loro rottura. Telemaco appare subito visibilmente emozionato nel rivedere la ex ma puntualizza che il rapporto troppo stretto tra tra Guenda e Massimiliano Morra non gli è per niente piaciuto e ha trovato molti atteggiamenti della ex molto irrispettosi. Guenda dal canto suo accusa Telemaco, di non averla cercata la sera in cui è uscita dalla casa, ma di aver aspettato alcuni giorni. Un comportamento inaccettabile per la ragazza che aspettava di uscire solo per poterlo riabbracciare. Alla domanda della conduttrice di Live-Non e la D’Urso, se Telemaco è ancora innamorato di Guenda, l’imprenditore ha risposto che sicuramente un sentimento d’amore c’è, ma è diminuito rispetto all’inizio della loro storia. Guenda è apparsa molto felice di sapere che un sentimento, se pur mutato è rimasto e chiede alla conduttrice di poter abbracciare Telemaco. Non ci resta che attendere e vedere che ci sarà un ritorno di fiamma.

