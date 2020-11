Vediamo insieme queste immagine che ritrae il bel Can Yaman, insieme ad un personaggio televisivo, che nessuno avrebbe mai pensato.

Lui è diventato famosissimo in Italia questa estate grazie alla soap opera Daydremers, stiamo parlando ovviamente di Can Yaman.

Vediamo insieme questa particolare immagine che sta circolando nelle ultime ore sul web.

Can Yaman: la fotografia con un personaggio italiano che non ti aspetti

Il bellissimo attore di origine turca, ha lasciato tutti senza parole per la sua partecipazione alla soap opera DayDremers che per tutto il periodo estivo, e non solo ha tenuto incollate al televisione moltissime persone.

Can Yaman è diventato così molto popolare nel nostro paese, e non solo, e nelle ultime ore, ha iniziato a girare una particolare fotografia, dove si mostra vicino ad un personaggio televisivo, anche lei molto amato.

Nell’immagine possiamo vedere Can Yaman vicino a Tina Cipollari, probabilmente, durante i vari viaggi che ha fatto nel nostro paese per le interviste, o per la partecipazione a qualche programma.

Can, in pochi sanno che parla perfettamente italiano, anche grazie alla scuola in Turchia che ha fatto, che era in lingua italiana.

Si è anche laureato in legge, e per pochi mesi ha fatto l’avvocato, fino a scegliere poi definitivamente la strada della recitazione.

Tina Cipollari, invece è una delle più noto opinioniste del programma condotto da Maria De Filippi ovvero Uomini e Donne, ed è nel cuore, anche lei di moltissimi telespettatori.

In molti la amano, ma c’è anche chi non l’apprezza per via della sua troppa schiettezza durante il programma.

E voi cosa ne pensate di questa immagine che ritrae insieme Can Yaman e Tina Cipollari? Avreste voluto essere al suo posto?