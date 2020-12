Vediamo insieme per quale motivo, molto particolare, Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, non pranzano con gli altri al tavolo.

Al Grande Fratello Vip, non ci si annoia mai, ed ogni giorno succede sempre qualcosa di particolare.

Vediamo meglio insieme cosa è successo a Tommaso e Francesco.

GF VIP: Tommaso e Francesco non pranzano a tavola con gli altri per uno strano motivo

Il fatto succede ormai da qualche tempo, ovvero quando è ora di pranzo o cena, al grande fratello vip, Tommaso Zorzi, e l’amico Francesco Oppini non si siedono al tavolo con gli altri.

In molti hanno iniziato a chiedere come mai succedesse questo, sia dal web, che dagli altri inquilini della casa più spiata d’Italia.

Si è iniziato ad ipotizzare, che il motivo fosse per varie liti che ci sono state nella casa, ma in realtà non è così come lo stesso Tommaso ha svelato.

Infatti, per una questione scaramantica, o meglio di credenza, Tommaso non vuole stare a tavola se gli ospiti sono 13.

Le parole utilizzate sono state le seguenti:

“Essere in 13 a tavola. Sappiamo come è andata l’ultima cena: se Giuda non fosse stato invitato, oggi le cose starebbero diversamente..Per questo ospitare 13 commensali è considerato un presagio di sventura”

Un motivo davvero particolare, ma che hanno risolto in queste ultime ore Maria Teresa Ruta, insieme a Patrizia De Blanck, costruendo una sorta di pupazzo, con le sembianze della Contessa De Blank, per aumentare il numero dei commensali a tavola.

E voi cosa ne pensate di questa particolare credenza, o superstizione, che dir si voglia, di Tommaso Zorzi? Avete apprezzato anche il gesto dell’amico Francesco che si è seduto con lui?