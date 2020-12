Continuano le tensioni all’interno della casa del GF Vip, la comunicazione di Alfonso Signorini sul prolungamento del reality che continuerà fino alla metà di febbraio, ha messo in crisi anche le amicizie più salde come quella di Tommaso Zorzi, Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando.

Non c’è pace all’interno della casa del GF Vip. La notizia del prolungamento del programma fino alla seconda settimana di febbraio 2021 ha messo in crisi proprio tutti. Sarà che i Vipponi cominciano ad essere psicologicamente molto stanchi o il Natale che verrà trascorso lontano dalle loro famiglie ha creato un sentimento d’ansia, ma gli inquilini della casa più spiata d’Italia cominciano a mettere in dubbio anche le alleanze più solide. In primis il rapporto tra Tommaso Zorzi con Francesco Oppini. L’influencer non ha accettato di buon grado la possibilità che Oppini esca dalla casa prima della fine del programma. Il figlio di Alba Parietti ha infatti comunicato all’amico e agli altri inquilini, di voler uscire a dicembre, per poter passare Natale con la fidanzata e soprattutto per poter tornare ad occuparsi del suo lavoro. Tommaso Zorzi ha accusato pesantemente il colpo, infuriandosi con l’amico per il comportamento egoistico e accusandolo di abbandonarlo nella casa. Oltre ad un litigio immediato con Oppini questo comportamento ha lasciato perplessi molti concorrenti della casa che hanno accusato Zorzi di essere troppo egocentrico. Anche i telespettatori non hanno gradito il comportamento di Tommaso, non capendo come si possa rigirare una scelta personale di Francesco per mettersi al centro del discorso.

LEGGI ANCHE > MILLY CARLUCCI SVELA: “SOLO OGGI HO SAPUTO DEL SEGRETO DI TODARO A BALLANDO”

Un egoismo notato subito da Maria Teresa che ha cercato subito un confronto con Tommaso. La Ruta, da sempre molto legata a Tommaso, l’ha definito “un accentratore dei suoi malumori“, accusandolo di ver avuto troppe gelosie nei confronti di Francesco. Secondo la Ruta, Zorzi sarebbe una primadonna e pretenderebbe sempre attenzioni da parte di Oppini, non ricambiando però il favore e non essendo spesso di appoggio all’amico. Zorzi l’ha lasciata parlare senza cercare lo scontro ma appena finito il confronto, parlando con Stefania Orlando ha fatto notare come Mariateresa con il sorriso, faccia spesso pesanti accuse. Ed ora anche le alleanze più strette sembrano essersi raffreddate

LEGGI ANCHE > LAURA PAUSINI SU MARADONA: “UOMO POCO APPREZZABILE”. LA DURA RISPOSTA DI FIORELLA MANNOIA