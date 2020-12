Fabrizio Corona, insinuazioni sulla fedeltà di Fedez: “Non lo fa con Chiara”

Fabrizio Corona intervistato dal magazine MOW Magazine, fa pensanti insinuazioni sulla vita privata di Chiara Ferragni e Fedez. Li accusa di aver programmato la nascita dei figli come un “piano editoriale” e poi rivela dettagli piccanti sulla loro vita sessuale.

Fabrizio Corona in queste ore è indaffarato a smentire le voci sul suo presunto matrimonio con la 47enne Pasqualina Del Grosso, ma ha trovato comunque il tempo di parlare di un altro matrimonio: quello di Chiara Ferragni e Fedez. Intervistato dal MOW Magazine l’ex fotografo dei vip ha rilasciato dichiarazioni pesantissime sui due influencer. Secondo Corona, Fedez tradirebbe la moglie. L’ex fotografo si dice certo che se fosse ancora in attività come fotografo dei Vip, avrebbe di certo trovato foto compromettenti del cantante in atteggiamenti intimi con altre donne. Sempre secondo Corona la vita sessuale di Chiara Ferragni e Fedez sarebbe alquanto noiosa “Fedez farà sesso con Chiara una volta ogni due mesì” ha assicurato Corona, specificando che la Ferragni non sarebbe per niente interessata al sesso. Inoltre secondo lui la seconda figlia sarebbe frutto di un inseminazione artificiale, fatta ad arte per continuare ad avere materiale da condividere suo social.

Accuse pesantissime che non risparmiano neanche il primogenito dei Ferragnez che secondo l’ex fotografo, rappresenterebbe insieme alla sorellina in arrivo un vero e proprio “piano editoriale” creato ad arte per continuare ad avere materiale da condividere sui social che possa raggiungere tutti i target. Sono moltissime le critiche ai due influencer per la perenne esposizione mediatica del figlio Leone, 2 anni e della nuova gravidanza di Chiara ma le accuse di Corona suonano decisamente eccessive. I Ferragnez stanno sicuramente creando nuovo business incentrato sul mondo Kids, ultima la collaborazione di Chiara con la casa di moda per piccoli Monnalisa, ma le insinuazione del ex fotografo sono decisamente fuori contesto. Per concludere l’intervista Corona ha voluto lanciare una frecciatina anche al non più amico Lele Mora. Sull’ex manager dei Vip dichiara di provare pena e lo descrive come il nulla, vista la perdita del suo lavoro e tutti i problemi cha ha dovuto affrontare negli anni. Ricorda inoltre che tutti i clienti del mondo dello spettacolo che sono stati seguiti da Mora fino al 2005 sono decaduti, compresa Simona Ventura, che a detta di Corona, faticherebbe ad arrivare alla fine del mese.

