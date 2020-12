Ficarra e Picone, addio a Striscia: l’annuncio in puntata sconvolge i fan

Ficarra e Picone dicono addio a Striscia la Notizia: per loro questa sarà l’ultima settimana dietro il bancone del programma di Antonio Ricci. “Dopo 15 anni non è facile ma preferiamo fermarci“, hanno detto in puntata.

Per Ficarra e Picone questi sono gli ultimi giorni alla conduzione di Striscia la Notizia, programma al quale hanno detto addio annunciandolo durante la puntata di lunedì: il famoso programma satirico di Canale 5 dovrà infatti trovare dei nuovi conduttori. I fan del duo siciliano alla notizia sono rimasti sconvolti: ecco l’annuncio dei due.

Le loro parole inaspettate a fine puntata

È arrivato il momento: dopo 15 anni di conduzione Ficarra e Picone hanno deciso di abbandonare gli studi di Striscia. Sono stati loro stessi ad annunciarlo a tutti i telespettatori alla fine della puntata di lunedì: “Oggi è cominciata l’ultima settimana di conduzione” ha esordito Salvatore Ficarra dopo la fine dell’ultimo servizio mandato in onda, aggiungendo poi la notizia che ha lasciato tutti sorpresi. “Sarà anche il nostro ultimo anno“, ha infatti rivelato.

Il duo comico non ha nascosto che dire addio a Striscia dopo averci lavorato per così tanto tempo non è cosa certamente facile. “Ringraziamo questa grande famiglia, perché di questo si tratta, che ci ha coccolato e lusingato con il suo affetto facendoci sentire parte di essa. In particolare Antonio Ricci che ci ha sempre fatto sentire importanti e di questo gliene saremo sempre grati“, hanno detto.

“Non escludiamo che prima o poi potremo tornare“, ha aggiunto Valentino Picone, “ma al momento passiamo il testimone“. Il duo ha poi scherzato su come quello più dispiaciuto di tutti sia in realtà il Gabibbo, ma solo perché lui è un “sentimentalone dalla lacrima facile“.

L’annuncio anche su Twitter: “Preferiamo fermarci”

I tanti telespettatori del programma sono stati così colti di sorpresa dalla notizia, appresa anche tramite un post che il duo siciliano ha condiviso sulla propria pagina ufficiale di Twitter. Immediata la valanga di commenti dispiaciuti da parte dei loro fedeli seguaci, che si sono detti molto amareggiati dalla notizia dell’addio dei due comici siciliani, tra le coppie di conduttori più amati del tg satirico di Canale 5 firmato Ricci.

“Come qualcuno di voi avrà sentito stasera in trasmissione, abbiamo annunciato che lasceremo Striscia la Notizia“, recita la didascalia del tweet. “Dopo 15 anni non è facile ma preferiamo fermarci. A tutti quelli che ci avete seguito in questi anni diciamo grazie. Ci vediamo in giro“.

Che cosa si celi dietro a questa scelta i due non lo rivelano, ma molto probabilmente li vedremo impegnati in nuovi progetti.

