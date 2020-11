Scambio di battute a dir poco frizzante durante l’ultima puntata di X Factor 2020 che ha visto protagonisti i due giudici Hell Raton e Manuel Agnelli. Ecco cosa è successo nel corso della puntata.

Bisticcio tra i giudici durante la puntata del 26 novembre di X Factor 2020: protagonisti questa volta sono Hell Raton e Manuel Agnelli. Ecco cosa si sono detti ai microfoni del programma.

I pareri dei giudici

È stata l’esibizione del gruppo “Little Pieces of Marmalade” ad avere scatenato l’acceso dibattito tra Hell Raton e Manuel Agnelli, due tra i giudici dell’edizione 2020 di X Factor, insieme a Mika ed Emma Marrone.

Finita la performance canora dei concorrenti, infatti, il presentatore Alessandro Cattelan ha chiesto, come al solito, i pareri dei giudici. Ha iniziato Emma Marrone, che si è mostrata molto stupita dall’enfasi con la quale il coach Agnelli aveva presentato l’esibizione di quella sera e ammette che la forza del gruppo è stata pari a quella di Manuel nell’introdurli. Viene poi il turno di Mika, che definisce l’esibizione un “duetto” tra la chitarra e la voce del cantante, che a suo parere hanno la stessa energia ed intensità.

Il botta e risposta tra Hell Raton e Agnelli

Ma è quando arriva il turno di Hell Raton che si accendono i toni. Il rapper e produttore discografico infatti esordisce con “Sarò ripetititvo, siete sicuramente forti all’interno di questo programma ma per me non è abbastanza.”

La risposta di Manuel Agnelli arriva immediata: il cantante infatti controbatte sostenendo di aver capito la tattica del collega. La strategia di Hell Raton secondo lui consiste nel ripetere sempre le stesse cose finché queste non diventano vere, e lo paragona così ad un politico che vuole provocare nell’avversario sempre la stessa reazione, scatenando perciò di nuovo le stesse risposte e via così all’infinito.

Per bloccare questo circolo, Agnelli con ironia si è messo a dire le previsioni del meteo: “Oggi, giovedì 26 novembre, pioggie sparse su tutta Italia, …” Questo, oltre ad aver scatenato l’applauso del pubblico ha suscitato anche una reazione di Manuelito che ha chiesto ai componenti della band in caso di vittoria, usciti da X Factor, che cosa farebbero.

E di nuovo Agnelli prende la parola, rispondendo che ci sarebbe lui a produrre il loro disco con la sua agenzia che già ha chiesto di lavorare con loro. “Li porterò come opening di tutto il mio tour“, ha detto. “Non è politica, è realtà, ed è più concreta di quella che hanno le tue ragazze“: una frecciatina niente male, quella diretta al rapper!

Sarà forse dovuta alle frasi che Manuelito ha rivolto ad Agnelli durante tutto il corso della puntata? Sembra proprio di sì, dato che il leader degli Afterhours le elenca una dopo l’altra: “Mi hai detto che sono uno yoghurt scaduto, che mi devi fare il disegnino” Il riferimento è alla discussione avvenuta poco prima durante la quale Hell Raton, riferendosi sempre ad Agnelli gli aveva detto: “Manuel tu dici sempre che non capisci, io non parlo bene l’italiano ma se vuoi ti faccio un disegnino, perché sono bravo, così magari è meglio“. Insomma, pur essendo l’ultimo arrivato in Sky, di certo Hell Raton non le manda a dire!

E intanto in diretta i commenti dei telespettatori su twitter sono tutti da ridere: sono in tanti infatti a fare ironia sull’atteggiamento di Manuel Agnelli, che diventa protagonista così di tante gif ironiche.

