Tina Cipollari conferma la rottura con il compagno Vincenzo Ferrara. Dopo mesi di indiscrezioni sul loro rapporto, l’opinionista di Uomini e Donne ha affidato al suo profilo Instagram l’ufficializzazione della fine della relazione.

E’ arrivata la conferma ufficiale della rottura tra l’opinionista di Uomini e Donne, Tina Cipollari e l’imprenditore fiorentino Vincenzo Ferrara. Da un qualche mese circolava la voce che la coppia fosse in crisi ma fin ora nessuno dei due aveva voluto rendere pubblici i particolari della fine della loro relazione. Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara facevano coppia fissa da quasi due anni. Una relazione che sembrava aver riportato la serenità nella vita dell’opinionista, dopo la fine del suo matrimonio con Kiko Nalli, da quale ha avuto tre figli.

Tina, per placare le indiscrezioni di queste settimane, ha affidato al suo profilo Instagram una lunga lettera nella quale racconta di aver messo un punto alla relazione con l’imprenditore. La romana ricorda ai suoi follower quanto la riservatezza sulla sua vita privata sia importante ma senta comunque l’esigenza di condividere questo momento con tutte le persone che da anni la seguono. Dichiara di essere tornata “felicemente” single, e chiede a tutti gli organi di stampa di non accostare più al suo nome a quello di Vincenzo, perché il loro amore è ormai finito da qualche tempo. Una dichiarazione al quanto fredda della Cipollari, famosa per essere invece irruenta e passionale.

Non ha voluto svelare i dettagli della separazione ma alcuni mesi fa la coppia aveva raccontato i problemi che la lontananza stava provocando alla relazione. Durante la settimana infatti Tina è fissa a Roma per registrare le puntate di Uomini e Donne, mentre l’imprenditore è a Firenze per gestire il suo ristorante. La coppia si vedeva solo nel fine settimana, situazione peggiorata ulteriormente dall’arrivo della pandemia e dalla conseguente chiusura delle regioni. Durante il lockdown la relazione è continuata solo telefonicamente e sembra che questo tipo di rapporto non sia bastato a Tina Cippolari. La coppia aveva parlato di matrimonio ma purtroppo sembra che le cose siano cambiate velocemente e abbiano portato ad una rottura definitiva. Come dichiarato dalla stessa Cipollari, la sua vita con 3 ragazzi in casa non conosce la noia e siamo sicuri che in questo momento le saranno di conforto.

