Rivelazioni shock di Nina Moric sull’ex marito Fabrizio Corona. Secondo la croata l’ex fotografo si sarebbe risposato con una donna 50enne e starebbe frequentando la modella Mariana Rodriguez.

Non si placa la battaglia tra Nina Moric e l’ex marito Fabrizio Corona. Una guerra senza esclusioni di colpi e soprattutto di post social. Se i due sembravano aver ritrovato un’armonia per il bene del figlio Carlos Maria, sono bastati pochissimi mesi per tornare ai vecchi rancori e riaprire i conflitti. Nell’ultimo episodio della querelle Nina ha voluto svelare alcuni particolari della complicata vita sentimentale dell’ex. E mentre Corona, agli arresti domiciliari, deve fronteggiare la forte polemica causata dal suo intervento a “Non è L’Arena” condotto da Massimo Giletti, nel quale ha accusato Carlo Cracco di essere connivente nel caso di stupro a carico dell’imprenditore Alberto Genovese, la sua ex moglie lancia accuse social alquanto scioccanti. La modella durante una Instragram stories, girata dal fidanzato 22enne Marco, rivela a sorpresa che Fabrizio sarebbe sposato con una signora ultra cinquantenne di nome Pasqualina.



Uno scoop mai rivelato prima. Non sappiamo chi sia la donna e neanche i dettagli del loro matrimonio ma Nina ha svelato anche che l’ex starebbe già tradendo la moglie. Sempre stando alla versione di Nina Moric, oltre al recente matrimonio, Fabrizio Corona avrebbe iniziato una relazione con la modella venezuelana Mariana Rodriguez. La Rodriguez, famosa per le sue partecipazioni al Grande Fratello e Pechino Express, era stata protagonista della cronaca rosa per la sua presunta relazione, la scorsa estate con Stefano De Martino. Dopo aver lanciato la pesante indiscrezione, Nina ha condiviso, sempre sul suo profilo Instagram, un messaggio destinato all’ex marito Fabrizio Corona nel quale gli ricorda che se continua a farle del male e a diffamarla pubblicamente lei risponderà raccontando tutta la verità su di lui e secondo Nina i segreti che potrebbe rivelare riguardanti l’ex, potrebbero causare gravi danni a Corona. La Moric ha inoltre manifestato molta sofferenza per l’odio che stà ricevendo via social e accusa Corona di averla diffamata in tv causando tutta questa situazione.

LEGGI ANCHE > AL BANO, DICHIARAZIONE A SORPRESA SU ROMINA POWER: “NON LO CAPIVA”