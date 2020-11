La fidanzata del protagonista del GF Vip Andrea Zelletta, durante un intervista con Casa Chi, parla del comportamento del suo compagno dentro la casa più spiata d’Italia e non risparmia un commento pungente sulla collega Influencer Giulia De Lellis.

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni si sono conosciuti all’interno del programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne e da allora sono inseparabile. Una relazione che sembra non sentire ombra di crisi neanche ora che Zelletta è recluso da più di due mesi all’interno della casa del GF Vip. Fino ad ora la fidanzata è dovuta intervenire solo alcune volte in difesa del ragazzo accusato più volte di essere un “comodino”. Secondo i suoi compagni di avventura infatti, Andrea avrebbe poco carattere e non parteciperebbe più di tanto alle dinamiche del gioco. La Paragoni ha spigato che il fidanzato è una persona di carattere ma riservata e alcuni nomignoli andrebbero decisamente evitati, visto che le parole possono recare più danni di un pugno.

Andrea Zelletta è stato forse l’unico concorrente del GF Vip a non avere un solo dubbio se continuare o meno la sua esperienza all’interno del reality, anche dopo aver saputo che il programma durerà due mesi in più del previsto. Molti concorrenti infatti hanno dichiarato di voler uscire per ricongiungersi ai propri cari, soprattutto in vista del Natale. Zelletta invece pare determinato a non tornare a casa. La fidanzata però non sembra aver preso male la decisione dell’ex tronista e dichiara che sicuramente le mancherà durante le festività ma Andrea ha un carattere determinato e non lascia mai una situazione a metà e quindi è giusto che finisca il suo percorso. Inoltre quando Gabiele Parpiglia le chiede un commento sulla richiesta hot di Andrea di poter andare in bagno due volte a settimana senza la presenza delle telecamere, la Paragoni loda il fidanzato per la sincerità ricordando che nel 2020 è una situazione più che normale.

Prima di chiudere il collegamento però Natalia lancia un accusa a sorpresa a Giulia De Lellis. Molti paragonano la ex Coppia Damante-De Lellis con quella formata da Zelletta e Natalia. Un paragone che sembra non piacere per niente all’ex corteggiatrice che ci tiene a far sapere che lei come Giulia, crea contenuti beauty per le sue followers ma precisa che sente di avere le competenze giuste per poterlo fare, avendo seguito un percorso di studio. La De Lellis invece, secondo Natalia, non avrebbe lo stesso titolo di studio e si improvviserebbe esperta di bellezza senza nessuna competenza. Siamo sicuri che queste parole non piaceranno a Giulia De Lellis, che negli anni si è affermata come beauty influencer partecipando a campagne di grandissimo successo.

