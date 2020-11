Sonia Bruganelli attacca Giulia Salemi: “Gattamorta e Scroccona” (VIDEO)

Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, in collegamento durate il programma Casa Chi, esprime la sua opinione su Giulia Salemi in difesa dell’amica Elisabetta Gregoraci e scatena l’ira del web.

Sonia Bruganelli non è famosa per la sua diplomazia e molte volte è stata protagonista di attacchi sui social per i suoi comportamenti spesso, a detta del web, arroganti e irrispettosi. Non si è smentita neanche questa volta e durate il programma web Casa Chi, ha voluto dire la sua sulla discussione avvenuta all’interno della casa del Grande Fratello Vip tra Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci. Le due coinquiline lunedì scorso avevano avuto un forte scontro a seguito di un episodio successo anni prima in Sardegna. Secondo la show girl calabrese la Salemi avrebbe contatto con molta insistenza il suo ex marito Flavio Briatore per essere invitata a cene, aperitivi, dopocena e per avere addirittura un alloggio in Sardegna. Affermazioni che non sono per niente piaciute a Giulia, che ha negato di avere avuto un atteggiamento da gattamorta e scroccona nei confronti di Flavio Briatore, attaccando a sua volta la Gregoraci dandole della snob.

LEGGI ANCHE >MERCEDESZ HENGER, UN DETTAGLIO BOLLENTE FA IMPAZZIRE I FAN: “SEMPLICEMENTE MERAVIGLIOSA”

Affermazione che non è piaciuta a Sonia Bruganelli, amica della show girl calabrese, che ha difeso a spada tratta Elisabetta. La moglie di Bonolis, ha spiegato, che Elisabetta è una persona molto semplice e per niente snob che nella sua vita si è sempre messa in gioco. Ricorda il suo grande impegno nello studio dell’inglese, per poter partecipare al mondo del marito. Poi dice che come Elisabetta condivide la discriminazione delle donne che sposano un uomo più abbiente di loro e per questo vengono sempre giudicate come la “donna di” e mai per la loro individualità.

Dayane non merita tutte queste cose che dicono su di lei per pregiudizi. Mi viene da vomitare #gfvip pic.twitter.com/QgHgE80Uce — 🐍 (@casiftangeles) November 25, 2020

Qui arriva la stoccata a Giulia Salemi: e quando gli altri invitati le chiedono cosa ne pensa dell’Influencer, la Brugarelli dichiara di non voler neanche esprimersi sulla ragazza, essendo andata anni prima al Festival di Venezia con un vestito molto provocante e dallo spacco vertiginoso. Affermazioni che non sono per niente piaciute agli spettatori che l’hanno accusata di giudicare Giulia in maniera troppo superficiale. Molti le fanno notare che una donna non si giudica dal vestito che indossa, e un commento di tale maschilismo arrivato proprio da una donna, è ancora più grave. In più fa sorridere come la Brugarelli, che ha sempre combatte contro le offese sui social, ha più volte affermato che una persona non si può giudicate da una foto in aereo privato o con una borsa firmata (come nel suo caso). E poi per un vestito con uno spacco troppo accentuato indossato da una ragazza di 20 anni, giudichi la persona e la vita dietro quel pezzo di stoffa.

LEGGI ANCHE > CAN YAMAN: LA FOTO PROPRIO CON LEI, E CHI SE LO ASPETTAVA – FOTO