GF Vip, la Gregoraci pensa all’uscita, Briatore e Nathan si divertono a Dubai con Afrojack

GF Vip ed i tormenti della Gregoraci pronta a mollare in programma nel caso di prolungamento sino a febbraio. Intanto a Dubai si divertono

GF Vip che entra in una fase delicata del gioco, con la possibilità di prolungamento del programma fino a febbraio che potrebbe mettere in crisi tantissimi concorrenti. Nelle prossime ore potrebbero esserci inoltre anche altri ingressi nella casa, con gli equilibri già precari che potrebbero essere messi in discussione dai nuovi concorrenti. Ne vedremo delle belle già a partire dalla puntata di domani sera, quando ci potrebbero essere già le prime sorprese sia in entrata che in uscita. Infatti da lunedì scorso ci sono stati tanti malumori dal momento dell’apertura della busta da parte di Alfonso Signorini, con la notizia data ai concorrenti riguardo il prolungamento del programma fino a febbraio, con l’ipotesi di trascorrere le vacanze natalizie all’interno della casa. Notizia che nessuno dei concorrenti ha preso molto bene, in quanto mai avrebbero potuto immaginare che si potesse arrivare ad un prolungamento così consistente. Si pensava a qualche settimana in più di gioco, ma non di mesi. In ogni caso soprattutto i concorrenti che lasciano al momento figli ed affetti particolari fuori dalla casa non hanno preso con entusiasmo questa notizia. Come non potrebbero prendere benissimo l’ingresso di tanti altri concorrenti – si parla di 8-9 in più – a giocarsi la vittoria insieme agli altri.

GF Vip che ha messo in crisi in particolar modo Elisabetta Gregoraci, che non pensa di poter riuscire a rimanere all’interno della casa per le festività natalizie. Soprattutto perché, come lei stessa ha ammesso più volte, non riuscirebbe a rimanere lontana da Nathan Falco. Discorso che anche Pierpaolo Petrelli ed altri concorrenti hanno fatto. Insomma, chi più e chi meno, si pensa a trascorrere il Natale insieme alle famiglie ed agli affetti. Anche in una situazione difficile come quella che il paese sta vivendo, a nessuno fa piacere rimanere rinchiusi nel periodo natalizio. Il discoro di Alfonso Signorini è stato ascoltato dai concorrenti, e sicuramente le parole del conduttore sono giuste. Ha esposto l’occasione irripetibile di arrivare alla vittoria, ma anche la possibilità di rimanere protetti all’interno della casa in un emergenza come quella del Coronavirus che sta vivendo una seconda fase difficile per tutti. Insomma, la Gregoraci come tutti gli altri concorrenti appaiono molto provati da una scelta difficile da affrontare. Intanto l’ex compagno ed il figlio della showgirl Nathan Falco si divertono tra le attrattive di Dubai. Tra foto di avventure nel deserto e tra i vari locali, padre e figlio non sembrano sentire la mancanza della showgirl. Poco fa l’imprenditore ha postato una foto insieme al figlio ed in compagnia di Afrojack, fresco marito di Elettra Lamborghini. La coppia sta trascorrendo qualche giorno di vacanza a Dubai.