Totti e Ilary presto zii, le tenere foto del pancione su Instagram – FOTO

Buone notizie per Francesco Totti e Ilary Blasi, i due infatti saranno zii: la sorella di Ilary, Melory, aspetta un bambino e annuncia il lieto evento con una fotografia del suo pancione su Instagram.

Bimbo in arrivo, dopo tre anni di matrimonio, per la sorella minore di Ilary Blasi e il marito Tiziano Panicci. Il figlio della coppia renderà zii orgogliosi Ilary e Francesco Totti che, alla foto su Instagram nella quale Melory Blasi mostra il pancione, ha commentato con una simpatica frase, ovviamente in romanesco.

L’annuncio su Instagram: pancione in vista

Finalmente buone notizie per il Capitano e la famiglia dopo la grande tristezza per la scomparsa del papà 76enne Enzo Totti a causa del Coronavirus, che aveva colpito anche i due coniugi. Ma adesso è passata, e Francesco Totti e Ilary Blasi diventeranno per la terza volta zii. I due infatti sono già zii orgogliosi di Stella, 8 anni, e Nicole, 5 anni, figlie della sorella maggiore Silvia. L’annuncio è affidato ad Instagram: è qui che la sorella minore Melory ha dato il felice annuncio, tramite una foto che mostra il suo pancione baciato dal marito Tiziano. Tantissimi i commenti di auguri, anche da parte di tanti personaggi del mondo dello spettacolo, primo fra tutti il noto cognato, che ha commentato simpaticamente: “‘A belli, era ora!“.

Non si sa ancora il sesso del nascituro, ma la gioia per i due futuri genitori è già tanta e incontenibile. Tanta la felicità anche della prossima zia Ilary che non ha mai nascosto di amare le famiglie numerose e allargate: il valore della famiglia infatti per lei è molto importante. Lo dimostra l’amore che prova per i suoi tre figli avuti con Totti, Cristian, 15 anni, Chanel 13 e Isabel, ma anche il bel rapporto affiatato che ha sempre coltivato con le due sorelle Silvia e Melory.

Il matrimonio con Tiziano Panicci nel 2017

Il matrimonio tra i due innamorati era avvenuto ormai tre anni fa, nel luglio 2017, arrivato a coronare otto lunghi anni di fidanzamento. Erano state nozze molto chiacchierate, soprattutto per la partecipazione della celebre coppia formata da Francesco Totti e Ilary Blasi che aveva attirato l’attenzione dei paparazzi. Melory Blasi infatti non appartiene al mondo dello spettacolo come la sorella. Classe 1990, lavora attualmente come ottico in uno studio oculistico dopo essersi laureata in Ortottica ed Assistenza Oftalmologica a Roma nel 2012, mentre il marito Tiziano Panicci è dipendente di Poste Italiane. Niente di più lontano dal mondo dei pettegolezzi, quindi, anche se ormai, data la prossimità con la coppia più famosa, i due ci hanno fatto l’abitudine: la fotografia del pancione di Melory conta infatti ben circa 7000 like e commenti da parte di tanti volti noti dello spettacolo!

