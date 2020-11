Vediamo insieme che cosa è successo al bravissimo cantante, in arte Nek, che si è mostrato dopo un brutto incidente domestico.

Lui è un cantante davvero molto amato ed apprezzato da molti anni, ma nelle ultime ore ha pubblicato una fotografia che ha fatto preoccupare moltissime persone, stiamo parlando di Nek

Vediamo che cosa gli è successo.

Nek, grandissimo spavento: operato alla mano per un incidente domestico

Come tutti sappiamo, la fama del bravissima, ed anche molto bello cantante Nek prosegue da moltissimi anni.

LEGGI ANCHE —-> GF VIP, TOMMASO ZORZI SCHERZA SULL’AMICO FRANCESCO OPPINI: “E’ IL MIO RAIMONDO”-VIDEO

I suoi profili social sono sempre molto attivi, ed in questi ultimi giorni, c’era qualcuno che si era iniziato a spaventare, per via di una sua assenza.

Ma a svelare che cosa è successo è stato proprio lui, tramite una fotografia ed una breve didascalia vicino.

Filippo Neviani, ovvero il vero nome di Nek, ha pubblicato una sua immagine mentre è in un letto d’ospedale.

LEGGI ANCHE —->ANTONELLA MOSETTI, LO SCATTO DI NON è LA RAI LASCIA SENZA PAROLE: “BELLA COME ALLORA”

Si è mostrato con il suo solito sorriso contagioso, ma con la mano fasciata, ed ha indicato di aver avuto un incidente nella sua casa di campagna, senza specificare altro, ed ha aggiunto che si trova lì da qualche giorno, ed è stato sottoposto ad un intervento.

Nek, non ha aggiunto ulteriori informazioni, su cosa sia successo, e nemmeno dettagli, ma sicuramente, per essere operato alla mano, non è qualcosa da poco.

Ha voluto però tranquillizzare tutti, dichiarando che a breve darà altre altre notizie e che le cose andranno meglio.

Quindi, speriamo che si rimetta presto, e che possa raccontare questa disavventura il prima possibile, fuori da un letto d’ospedale.

E voi siete fan di Nek? In caso da quanti anni lo seguite? Dagli inizi oppure solamente negli ultimi anni?