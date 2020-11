Selvaggia Roma nella bufera, sarebbe stata denunciata dall’ex fidanzato, Francesco Chiofalo e dalla sua ex migliore amica, Eliana Michelazzo, ma la motivazione è alquanto surreale, vediamo cosa è successo

La nuova concorrente del Gf Vip, Selvaggia Roma, è ancora al centro di una polemica, questa volta la gieffina potrebbe rincorrere in una denuncia penale, infatti il suo ex fidanzato, Francesco Chiofalo, ha dichiarato insieme a Eliana Michelezzo, di aver denunciato Selvaggia, le accuse conto la web influencer, oltre a essere pesanti, sono alquanto bizzarre, scopriamole.

Come ben sappiamo, Selvaggia Roma, è entrata nella casa lanciando diverse “bombe” che hanno fatto smuovere gli animi dei concorrenti, di certo il suo comportamento non è passato inosservato e ha riemergere diversi risentimenti da parte di alcuni personaggi noti della tv, tra i più accaniti verso la web influencer ci sono sicuramente, Francesco Chiofalo e Eliana Michelazzo, infatti i due dopo aver detto parole non molto carine verso Selvaggia, l’ex fidanzato e la ex amica hanno deciso di denunciarla.

Selvaggia Roma denunciata dalla Michelazzo “mi ha rubato 12 mila euro di roba”

Chiofalo e la Michelazzo sono stati ospiti di Non succederà più, trasmissione radiofonica condotta da Giada Di Miceli, inizialmente Eliana è intervenuta in diretta, lanciando pesanti accuse contro la ex amica e coinquilina “è brava a fingersi amica, poi ti pugnala alla spalle” ha esordito così, ma ha lanciato subito dopo una bomba contro Selvaggia dicendo “ho fatto i conti di tutto quello che mi ha rubato e per questo l’ho denunciata, si tratta di dodicimila euro“, quindi per Eliana la ex amica l’avrebbe derubata e facendo una stima degli oggetti sequestrati, il danno commisurato in soldi sarebbe una cifra assurda, circa dodici mila euro.

Ma per Selvaggia Roma non è finita qua, Eliana oltre ad accusare Selvaggia di averci provato con il suo ex fidanzato, ha anche aggiunto che non è stata solo lei ad aver subito un furto ma “tantissime persone” e dichiara “io mi vergognerei come fa ad andare in giro”, infine confessa che Selvaggia non ha una casa in cui vivere, per questo continua a cambiare dimora e a farsi ospitare da diversi suoi amici e aggiunge “si è comprata tanti followers, non ha l’interazione giusta per vendere, gli sponsor non l’hanno voluta più”, quindi oltre a criticarla sulla sua vita personale la Michelazzo ha anche accusato la Roma di non essere brava nel suo lavoro di web influencer.

Tra le due ex amiche sembra che il rapporto sia arrivato al termine, sicuramente dopo questa accusa scioccante Selvaggia non vorrà provare a riavvicinarsi ad Eliana, ma ad intervenire sulle parole della Michelazzo, ci ha pensato Chiofalo, spalleggiandola, ha confermato le sue parole e ha aggiunto che anche lui ha denunciato la sua ex fidanzata, ma ha detto di aver avuto qualche problema nel portare a raggiungerla per vie legali perchè Selvaggia non ha una casa fissa in cui vivere.

Francesco Chiofalo su Selvaggia Roma “l’ho denunciata ma non ha fissa dimora”

Anche Francesco Chiofalo ha deciso di intervenire per vie legali, contro la ex fidanzata Selvaggia Roma, anche lui come la Michelazzo è intervenuto in diretta radio facendo pesanti accuse contro di lei “l’ho denunciata ma non ha fissa dimora, quando provai a muovermi legalmente ho avuto problemi con l’indirizzo da dare” ha anche aggiunto di aver avuto problemi a riconoscerla ah Gf Vip dicendo che è tutta rifatta e che aveva problemi nell’accettarsi, perchè si vedeva brutta.

Chiofalo confessa che Selvaggia è riuscita nel suo intento, cioè entrare al Grande Fratello, ma solo per aver detto di aver avuto una relazione con Pierpaolo, per lui si è studiata tutto per emergere e ha aggiunto che sarebbe disposta a tutto pur di farsi notare, pensava che quando stavano insieme lui fosse speciale invece ora dice che lei ha lo stesso atteggiamento con tutti.

Non sappiamo se Selvaggia verrà a conoscenza di queste accuse e soprattutto della denuncia ricevuta dall’ex migliore amica e dall’ex fidanzato, scopriremo cosa succederà nella prossima puntata.

