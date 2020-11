L’ex ken umano, Rodrigo Alves, ora è diventato una barby, cambiando anche il nome in Jessica, a Live-non è la d’urso è stata fortemente criticata dal chirurgo plastico il dott. Lorenzetti “sei un mostro”, lei è andata su tutte le furie

Ieri sera a Live-Non è la d’Urso, come ospite della trasmissione Jessica Alves, l’ex ken umano che ora è diventato barby, si è sottoposto a più di 100 operazioni chirurgiche inizialmente il suo obbiettivo era diventare come ken, il marito di barby, ma invece adesso ha cambiato idea e vuole essere proprio una barby, quindi si è cambiato i connotati ed è diventato donna a tutti gli effetti trasformando se stesso e anche il nome che è passato da Rodrigo a Jessica.

Rodrigo Alves, oggi Jessica, è famoso proprio per il suo numero impressionante di interventi chirurgici per cercare di assomigliare sempre di più al modello di ken ma da qualche mese ha deciso si affrontare un percorso ancora più difficile diventando donna, stanco di sentirsi in un corpo che non gli appartiene ha deciso di intraprendere un percorso di transizione fisica che l ha fatto diventare Jessica.

Ieri sera Jessica ha dovuto affrontare le 5 sfere, il format di Barbara D’urso prevede che 5 persone dicano il loro parare su un protagonista, in questo caso Jessica si è dovuta confrontare che diversi personaggi per trattare il tema della chirurgia, non potevano trovare di meglio se non il ken umano per affrontare questo argomento, infatti in moltissimi si sono accaniti su di lui per commentare il percorso travagliato da ken a barbie.

Dott. Lorenzetti contro l’ex ken umano, ora barby “sei un mostro”

Jessica oggi si sente in un copro che le appartiene, ha confessato che quando era un uomo non riusciva ad accettarsi ora invece si, confessa che ancora deve capire come si fa a essere donna ma sicuramente questo cambiamento la rende felice, questo è quello che importa, la barby umana dice a Barbara d’Urso “sto ancora imparando ad essere donna per me è una novità, sto imparando ancora a camminare sui tacchi, a vestirmi da donna“, sicuramente questo sarà un percorso molto lungo per la nuova Jessica, ma se ha scelto di affrontarlo è perché nei panni di una donna si sente meglio.

Ma a pensarla in modo diverso, nel salotto di Barbara D’urso, c’è il dott. Lorenzetti, un chirurgo plastico molto famoso per aver rifatto diversi vip, il quale non riesce a non trattenere il suo disappunto per il numero eccessivo di interventi a cui si è sottoposta Jessica, non approva affatto il percorso che ha deciso di intraprendere e si scaglia con la barby umana “ti sei guardata allo specchio? il tuo cambiamento mi sembra tardivo, quello che sta succedendo ora è pazzesco, se ti guardi hai delle forme spropositate, nessun equilibrio, nessuna bellezza, non c’è nulla di femminile, tutto quello che hai fatto ti fa male fisicamente“, e aggiunge “l’errore non è tuo ma dei chirurghi che creano delle mostruosità“.

Per il dott. Lorenzetti oltre a non essere un bel risultato il suo cambiamento è anche molto pericoloso, potrebbe andare in contro a infezioni molto gravi, ma l’ex ken umano non è interessato al fatto che il chirurgo l’abbia avvertito sui pericoli a cui va in contro, a Jessica interessa come l’ha descritta fisicamente e si difende immediatamente gridando contro il dottore”tu sei un dottore anti professionale, sei venuto qui per dirmi che sono un mostro, tu non hai il diritto di chiamarmi mostro, mostro sei tu e sei orrendo, io farò un processo contro di te, domani i miei avvocati ti chiameranno“.

A quanto pare Jessica vuole denunciare il chirurgo plastico per averle detto di non essere bella, infatti Barbara D’urso cerca di placare gli animi spiegando alla barby umana che il dott. Lorenzetti si è espresso male, non voleva intendere che fosse lei un mostro ma che ci sono dei chirurghi che fanno degli interventi fatti male.

Jessica si difende da chi la critica per i troppi interventi chirurgici:

