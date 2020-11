Vediamo insieme per quale motivo, una delle coppie preferite di Ballando con le stelle ha dichiarato che sono delusi, e cosa succede.

La coppia formata da Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, erano una delle preferite nel programma Ballando con le Stelle.

Ma come sappiamo sono arrivati al quarto posto, vediamo insieme che cosa hanno dichiarato nella giornata di ieri.

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro dichiarano: “Ballando? Una delusione”

Quest’ultima edizione del programma Ballando con le stelle, si è conclusa nella serata di sabato, sera ma una coppia in particolare sembra non aver particolarmente gradito il quarto posto in classifica.

LEGGI ANCHE —-> GF VIP, TERESA LANGELLA SI SCAGLIA CONTRO PIERPAOLO, “NON HA CARATTERE”

Stiamo parlando di Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, come abbiamo potuto vedere in diretta sabato, il bel maestro di danza si è tolto immediatamente la medaglia che gli è stata consegnata per il quarto posto, e da li in poi sono iniziate a circolare varie voci a riguardo.

La coppia, ieri è stata ospite del programma Da noi a ruota libera, condotto da Francesca Fialdini e si sono lasciati andare a particolari dichiarazioni.

Raimondo Todaro, ha infatti dichiarato:

LEGGI ANCHE —-> GIORGIO PANARIELLO: ACQUISTI A ROMA CON LA COMPAGNA, “SEMBRA BELEN RODRIGUEZ”

“Delusione, sono rattristito da come sono andate le cose, non sulla vittoria, perché Daniele, Paolo e Gilles sono bravissimi ma per altre cose che mi tengo per me”

Mentre la bravissima Elisa Isoardi, che è stata una vera e propria scoperta per il mondo della danza, ha dichiarato, che per lei ci sono state, e ricorderà tante cose belle.

Probabilmente, pensavano di avere un trattamento diverso, da parte della giuria di Ballando, dato i vari problemi che hanno dovuto affrontare dall’inizio del programma.

Raimondo ha anche dichiarato che poco prima della finale ha avuto un piccolo incidente e che deve fare una lastra perché potrebbe essere rotto il piede.

Insomma un problema dopo l’altro per la coppia che tutti pensavano vincesse il programma condotto da Milly Carlucci.

A fine intervista, c’è stata anche una bellissima sorpresa per Elisa che ha visto un messaggio arrivato direttamente dalla mamma Irma, che non vede da Natale perchè vicina alla nonna che non sta bene.

E voi cosa ne pensate delle dichiarazioni rilasciate dal ballerino Raimondo Todaro? Secondo voi è giusta la vittoria di Gilles Roca e Lucrezia Lando?