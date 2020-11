Aurora Ramazzotti guarita dal Covid: “Mi ha presa fisicamente, ma soprattutto mentalmente”

Aurora Ramazzotti ha finalmente sconfitto il Covid e ha voluto condividere la notizia con tutti i suoi fan tramite le Stories di Instagram. La figlia di Eros e Michelle ha raccontato come ha vissuto il momento della malattia e cosa le ha lasciato il virus. Ecco come sta adesso

Aurora Ramazzotti guarita dal covid

Aurora Ramazzotti ha finalmente sconfitto il Covid e ha voluto condividere la notizia con tutti i suoi fan tramite le Stories di Instagram. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, ha raccontato ai suoi followers come ha vissuto il periodo di isolamento e la malattia e cosa le ha lasciato il virus. La Ramazzotti aveva comunicato in diretta tv nel programma Ogni mattina, di essere risultata positiva al coronavirus, e per questo motivo era assente dalla trasmissione in cui svolge il ruolo di inviata, essendo in isolamento a casa.

Dopo aver dato la notizia in tv e aver pubblicato il messaggio anche su Instagram, però Aurora ha deciso di prendersi del tempo lontana dai social per staccare e concentrarsi sulle cure e sula sua salute. Dopo il periodo di silenzio social, era tornata per raccontare che aveva vissuto giorni difficili, in cui era stata male, ma che aveva superato e che in quel momento si sentiva meglio. Dopo oltre due settimane finalmente Aurora ha condiviso con i suoi fan la notizia della sua guarigione. Anche se il covid le ha lasciato qualche segno.

Aurora Ramazzotti: “Sono 17 giorni che non mi alleno, un record”.

Aurora Ramazzotti, guarita dal covid, torna sui social a parlare con i suoi followers spiegando come sta adesso che il tampone è negativo: “Sono 17 giorni che non mi alleno, un record. Ogni volta che ci si ferma, è come se si ripartisse da zero. Vi dico questo perché è un attimo paragonarsi agli altri, a noi stessi del passato…pensare che non saremo più in grado di raggiungere quegli obiettivi”. Aggiunge poi Aurora: “E non parlo solo di sport, perché lo sport è un parallelismo della vita. Siamo in una situazione di stallo che demoralizza tutti, io per prima”.

La Ramazzotti in fine parla di quanto il virus l’abbia segnata: “Sto vivendo questo lockdown un po’ male rispetto all’ultimo lockdown, forse perché ho avuto il covid anche se non è andata male fortunatamente. Mi ha presa fisicamente, ma soprattutto mentalmente. Quindi se non mi vedete molto presente, è per questo”. E conclude il messaggio con un pensiero ottimistico: “Bisogna darsi tregua, darsi tempo di riprendere lentamente. Ci sentiremo tutti meglio”.