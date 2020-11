Aurora Ramazzotti, dopo aver scoperto di essere positiva al covid, ha voluto condividere con i suoi followers sui social gli aggiornamenti relativi alle sue condizioni di salute. La figlia di Michelle Hunziker, dopo essere stata molto male, ora però sta meglio. Ecco le sue parole.

Aurora Ramazzotti: le sue condizioni di salute

Aurora Ramazzotti, dopo aver scoperto di essere positiva al covid-19, ha voluto condividere sin da subito con i suoi followers gli aggiornamenti relativi alle sue condizioni di salute. La figlia di Michelle Hunziker, dopo essere stata molto male, ora però sta meglio. Infatti dopo quasi 10 giorni di isolamento, adesso inizia a sentirsi meglio per questo ha deciso di tornare sui social con un messaggio per i suoi fan. Una malattia strana, altalenante: “Ma che bello svegliarsi bene. Buona giornata a tutti. Oggi sto molto meglio. Questo virus ci insegna che non si sa mai quindi starò tranquilla ancora per un po” scrive la figlia di Eros e Michelle Hunziker in un video in cui si stringe al fidanzato Goffredo Cerza, anche lui positivo e in isolamento.

La perdita di gusto e olfatto

Aurora Ramazzotti aveva già raccontato il decorso della malattia qualche giorno fa su Instagram scrivendo: “Questo virus è una scoperta costante, cambia ogni giorno. Ieri stavo meglio, oggi un po’ meno. I miei polmoni per ora stanno bene e per questo mi sento molto fortunata“. Un video che ha fatto preoccupare i suoi followers, i quali subito le hanno mandato messaggi di pronta guarigione e affetto. Oggi però, Aurora torna a parlare e aggiunge dei dettagli riguardo i sintomi comuni del Coronavirus ovvero la perdita di gusto e olfatto, che hanno colpito anche la ragazza. “Giorno 10: ad annusare qualsiasi cosa per capire se è tornato l’olfatto o no. Sì, sono croccantini per cani. – scrive mostrandosi mentre apre la confezione di cibo per animali – Ieri sera, prima di andare a letto ho annusato sei barattoli e sembrava essere tornato, ma questa gioia mi è stata sottratta ancora prima di poter essere messa in uso”.

Aurora Ramazzotti, positiva al covid-19.

La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti durante la puntata di Ogni Mattina, dove veste i panni di inviata speciale, in collegamento dal suo appartamento a Milano ha annunciato di essere positiva al Covid. Subito la Ramazzotti ha voluto però tranquillizzare i fan dicendo che le sue condizioni di salute erano stabili e si sentiva bene. Ma poche ore fa le cose sono cambiate: Aurora infatti, dopo essere “sparita” dai social, si è nuovamente mostrata ai sui followers comunicando a tutti di non stare molto bene. Una situazione non facile, tanto che la Ramazzotti ha deciso di prendersi una pausa momentanea da Instagram per affrontare al meglio la convalescenza.