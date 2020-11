Vediamo insieme il costo per inviare un aereo sopra la casa del GF Vip per i suoi inquilini, che è davvero folle.

Il grande fratello è un programma, come sappiamo, molto amato e seguito dal pubblico, ma in molti si sono chiesti quanto può costare un aere che sorvoli la casa, con i vari messaggi che leggiamo.

La cifra è davvero impensabile, scopriamola insieme.

GF Vip: svelato la folle cifra per gli aerei che passano sopra la casa

Il programma è molto amato e seguito, sin dalle sue primissime edizioni, e anche in quelle si vedevano vari aerei che passavano sopra la casa, con particolari striscioni con frasi per gli inquilini della casa del Grande Fratello.

LEGGI ANCHE —> AMICI 20: DIANA DEL BUFALO CONTRO MARIA DE FILIPPI “NON è GIUSTO”

Il molti, però si sono sempre chiesti quanto poteva costare fare una sorpresa del genere, sia da parte dei fan, o magari da qualche innamorato rimasto fuori dalle mura della casa.

L’ultimo aereo che ha sorvolato la casa più spiata d’Italia era rivolto a Tommaso Zorzi e alla sua amica Stefania Orlando.

Ma vediamo, come è stato anche scritto sulla pagine di Fanpage, quanto costa inviare un aereo.

Hanno intervistato, una delle società che effettua questo servizio ed il costo va dai 900 ai 1900 euro, compreso lo striscione.

LEGGI ANCHE —-> GF VIP, SELVAGGIA ROMA SVELA IL TRADIMENTO DI ENOCK: “MI HAI BACIATA”

Il costo, cambia il base alla lunghezza della frase, che non deve mai superare i 40 caratteri in totale.

Spesso, quando si tratta di fan, che voglio inviare un messaggio del genere si effettuano vere e proprie raccolte di denaro.

Gli aerei passano sopra la casa del GF nella fascia oraria che fa va dalle 12.30 alle 15.30, momenti dove quasi tutti sono svegli e si trovano all’esterno della casa.

E voi cosa ne pensate di questa idea e del suo costo per inviare un messaggio ai ragazzi che sono chiusi in casa? Lo avreste fatto anche voi e per chi?