Ballando con le Stelle, l’appello di Elisa Isoardi ai follower prima della diretta

Ballando con le Stelle: la showgirl ha sciolto la riserva sulla sua presenza nella trasmissione di stasera. Decisione che ha stupito i fan

La coppia resta una delle più affiatate della trasmissione ma anche all’esterno del programma. Infatti no è più un mistero che i due abbiano una relazione da qualche mese. Stiamo parlando di Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, tra i protagonisti del programma del sabato sera di Milly Carlucci. Una trasmissione che riesce a tenere incollati alla televisione milioni di spettatori ormai da anni. Un successo della Rai anche grazie ai personaggi ed alle loro storie che da sempre rendono la trasmissione un fiore all’occhiello per l’azienda pubblica. La storia tra i due concorrenti ha emozionato sin da subito i telespettatori. L’intesa tra i due sembra davvero completa, ed anche se i diretti interessati non hanno mai confermato di stare insieme, ormai ci sono tante testimonianze tra baci e passeggiate mano nella mano che confermano tutto.

Ballando con le Stelle sta per andare in scena con l’ennesima puntata, con la semifinale che incuriosisce il pubblico. Tra i personaggi che più attirano l’attenzione ci sono proprio Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi, che sperano in un ripescaggio nella semifinale di stasera. Il loro messaggio su Instagram è stato chiaro, con la presenza della ex di Matteo Salvini che è stato un appello ai follower: “Ciao ragazzi! Stasera per me ritornare a ballare è un’emozione grandissima, come se salissi sul palco per la prima volta… 😅 ho bisogno di sentire che mi siete accanto con tutto il vostro affetto, è la semifinale e voglio provare a giocarmela fino in fondo… ma per farlo, io e @todaroraimondo abbiamo come sempre bisogno del vostro aiuto, vi spiego come: alle 20.30 @milly_carlucci darà il via alla manche del RIPESCAGGIO: su tutti i profili di @ballandoconlestelle uscirà la nostra card: cliccate sul cuore ♥️ per #instagram e #Twitter e sul like 👍🏻 per #Facebook (le emoticon ed i commenti non valgono). Mi raccomando fatelo subito appena escono le card del ripescaggio, perché il tempo di votazione questa volta è limitato fino allo stop che darà Milly in onda! Grazie mille come sempre di starci vicino. Vi prometto che daremo il massimo, per voi. ♥️💪🏻”. Tanti i follower hanno mostrato interesse all’appello, sperando in un ripescaggio della coppia.