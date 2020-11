Coronavirus, la ricetta di Briatore: “Sono tempi difficili, ma sappiamo come uscirne”

Coronavirus, da Instagram l’imprenditore ha lanciato un messaggio ai suoi follower: uscire dalla crisi per lui si può. Lui ne è convinto

Flavio Briatore ha lanciato un messaggio su Instagram ai suoi follower. Una sorta di ricetta per tutti per provare a sconfiggere il Coronavirus. Che da mesi sta mettendo in crisi non solo il nostro paese ma anche tanti altri nel mondo. Il numero dei contagi dei bollettini di questi giorni sono molto preoccupanti, con le regioni che cambiano colore dal giallo all’arancione al rosso in base alla gravità della situazione. L’imprenditore, che spesso ha cambiato opinione ed atteggiamento nel corso di questi mesi, è finito al centro delle critiche in estate per la gestione del suo locale in Sardegna e delle feste delle persone che in piena pandemia hanno affollato le piste del suo Billionaire. Poco fa l’imprenditore ha voluto lanciare un messaggio con la speranza che possa essere ascoltato dagli italiani, un monito per tentare di uscire quanto prima da questa situazione che sta paralizzando il nostro paese.

Dal suo profilo Instagram Flavio Briatore ha lanciato un appello a tutti, in occasione di questo weekend che molti italiani vivranno in lockdown. “Buon sabato a tutti i followers e grazie per essere sempre presenti e numerosi con i vostri messaggi. Questi sono tempi difficili per tutti ma dobbiamo pensare che usciremo da questa pandemia e questo dipende anche da noi”. Poi la ‘ricetta’, ossia i comportamenti che potranno secondo lui portarci alla fine di questa emergenza: “Ricordiamo: gesti semplici ma importanti. L’uso della mascherina deve diventare un’abitudine. Portiamola sempre con noi, indossiamola in modo naturale, come facciamo con l’orologio o un altro accessorio. Laviamoci spesso e bene le mani, usiamo l’igienizzante, non abbassiamo mai la guardia e rispettiamo la distanza sociale. Con disciplina, senso civico e qualche sacrificio, combatteremo questo male. Un abbraccio e buon weekend”.

Tanti i messaggi dei follower che hanno apprezzato il suo gesto, per dare un esempio e far ricredere magari ancora i tanti ‘negazionisti’ che si ostinano appunto a negare l’evidenza dei fatti ed a portare avanti delle teorie che rasentano la follia.