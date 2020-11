Tale e Quale Show, Carlo Conti è pronto a tornare: sarà lui a condurre la semifinale

Tale e Quale Show: il celebre conduttore è pronto a riabbracciare il suo pubblico in occasione della semifinale. Tutti i dettagli sul ritorno

Il conduttore ci sarà nella semifinale di domani sera, ma non in studio. Infatti, seppur dimesso dall’ospedale, non si può dire ancora concluso il suo percorso verso la piena guarigione. Si attende il tampone negativo per avere il pass per poter tornare in studio. Quindi domani sera continuerà a lavorare in smart working da casa. Un collegamento che aveva già riproposto qualche settimana fa, prima del peggiorare della situazione e del ricovero in ospedale. Ma per l’appuntamento con la semifinale il conduttore, non essendo ancora negativo ma in buone condizioni di salute, lavorerà da casa. Il pubblico apprenderà con felicità il suo ritorno, anche se in collegamento da casa, nel celebre programma della Rai del venerdì sera. Una trasmissione che piace molto al pubblico e che ha un seguito importante anche in questa edizione.

Tale e Quale Show è arrivato alla semifinale anche in questa edizione travagliata del 2020, che è stata fortemente condizionata dall’emergenza Coronavirus, che in Italia sta vivendo in queste settimane quella seconda ondata che tutti temevano. Anche il conduttore toscano ha dovuto fare i conti con la positività, ed anche un piccolo aggravarsi della situazione che lo ha costretto al ricovero per alcuni giorni. Ma per fortuna adesso la situazione sembra essersi normalizzata. Con il rientro in studio che per lui potrebbe coincidere con la finale di venerdì prossimo. Intanto è confermata la sua presenza alla conduzione in collegamento da casa in attesa del tampone negativo che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. La situazione di Carlo Conti è stata per certi versi simile a quella di Gerry Scotti e di Catellan, che per la loro positività hanno dovuto abbandonare la condizione dei loro programmi televisivi.