Secondo indiscrezioni, altri nove nuovi concorrenti stanno per entrare nella casa del Grande Fratello Vip e, fra questi, potrebbe esserci anche Andrea Iannone. Ecco i dettagli.

LEGGI ANCHE–> ANDREA IANNONE SOSPESO DALLA MOTOGP

Andrea Iannone al GF Vip?

Secondo indiscrezioni, altri nove nuovi concorrenti stanno per entrare nella casa del Grande Fratello Vip e, fra questi, potrebbe esserci anche Andrea Iannone. Alfonso Signorini infatti, dopo aver svelato al pubblico il probabile ingresso nel reality di Cristiano Malgioglio, ora ha deciso di dare qualche altro indizio sui nuovi nomi dei papabili ingressi. A spuntare tra tutti, c’è anche Andrea Iannone. Dopo esser stato squalificato dalla Moto GP a causa del test anti-doping, Iannone sembrerebbe aver focalizzato sulla sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Già in passato Alfonso Signorini aveva confermato che il contratto per Iannone era pronto ma messo in pausa proprio perché il campione era in attesa del giudizio dopo l’accusa di doping a suo carico. In questi ultimi giorni, però, Signorini avrebbe rivelato in diretta a Casa Chi l’entrata dei nuovi inquilini spoilerando qualche nome: “È arrivata la notizia della sua squalifica a quattro anni per doping… quello di Iannone è un nome che potrebbe tornare sul tavolo del GF Vip“.

L’ingresso di Andrea Iannone al GF Vip potrebbe alterare gli equilibri che si sono creati in questi mesi tra i concorrenti all’interno della casa, ma soprattutto potrebbe attirare l’attenzione delle inquiline, che si sono lamentate spesso dei maschi presenti in casa. Selvaggia Roma, che deve ancora fare il suo ingresso nel programma, è stata molto entusiasta dello spoiler relativo al pilota. Nelle storie del suo profilo Instagram, infatti, ha condiviso uno scatto di Andrea Iannone commentando: “Le bellezze italiane“.

Cristiano Malgioglio concorrente bis del GF Vip?

Dopo aver rivelato al pubblico l’ingresso di nove nuovi concorrenti, Signorini ha poi aggiunto che ha in serbo per i fan del programma anche un inquilino d’eccezione: Cristiano Malgioglio, che potrebbe ritornare nella Casa del Grande Fratello Vip come concorrente bis. La trattativa con Malgioglio, quindi sarebbe ancora in corso: “Ho incontrato Cristiano Malgioglio a Roma. È venuto anche a casa mia. Abbiamo parlato a lungo. Credo che il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip porterebbe un buon umore sensato che in questo momento così delicato, servirebbe a tutti noi”, ha rivelato Alfonso. Ma come dichiarato dal conduttore, ci sarebbero dei dettagli da sistemare: “Mancano alcuni dettagli, ma credo che alla fine Cristiano accetterà“.